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BeÅŸiktaÅŸ dÃ¼n zor bir deplasmanda net bir skorla kazandÄ± ancak iyi futbol oynadÄ± mÄ±? Kesinlikle hayÄ±r. GolÃ¼ buldu, topu rakibe bÄ±raktÄ± skoru korumak istedi ifadesi de gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 1-0â€™a kadar olan sÃ¼reÃ§te de etkili oynayan ve BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Ã¼zerine gelen Samsunspor idi. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n 2-0â€™Ä± bulduÄŸu bir maÃ§ta topu daha fazla ayaÄŸÄ±nda tutup rakibe bu kadar ÅŸans vermemesi gerekiyordu.

Futbolda Ã¶ne oynamak Ã¶nemlidir. Ä°lk golde alan bulup savunma arkasÄ±na koÅŸu gelince Ã¶ne doÄŸru direkt oynamanÄ±n deÄŸeri ve gerekliliÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°mmobile, Semih KÄ±lÄ±Ã§soy ve Rafa Silva iÅŸbirliÄŸi ile gelen ilk gol gerÃ§ekten de Ã§ok ÅŸÄ±k idi. Ancak her zaman Ã¶ne doÄŸru oynayamazsÄ±nÄ±z. Orta alanda yana ve geriye oynayarak takÄ±mÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kartmak, tempoyu ayarlamak, kanat beklerini de oyuna sokarak topa sahip olmak bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarÄ±n Ã¶zellikle skoru bulduktan sonra saha iÃ§inde yapmasÄ± gerekenlerden.

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BU GEÃ‡iÅžLER Ã‡OK CAN YAKAR

Rafa Silva ve Ä°mmobile gibi oyuncularla BeÅŸiktaÅŸ bu geÃ§iÅŸlerle Ã§ok can yakacaktÄ±r. Rafa Silva her tÃ¼rlÃ¼ problemi Ã§Ã¶zebilecek, Ã§ok fazla gol katkÄ±sÄ± saÄŸlayacak bir oyuncu. Gabriel Paulista takÄ±m boyunu ayarlayan, pozisyon bilgisi yÃ¼ksek bir stoper ve savunmanÄ±n liderliÄŸinin nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± biliyor.

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n Ã¶zellikle ikinci yarÄ±da hemen hemen hiÃ§ topa sahip olamamasÄ±nÄ±n nedenlerinden ilki sadece Ã¶ne doÄŸru oynamaya Ã§alÄ±ÅŸmak idi ancak kÃ¶tÃ¼ zemin, Samsunsporâ€™un yÃ¼ksek enerjisi ve baskÄ±sÄ± da BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± zorladÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, 2 resmi maÃ§ta gol yemeden kazandÄ± ve 7 gol attÄ± fakat kadro geniÅŸliÄŸinin ve alternatiflerin artmasÄ± iÃ§in transfer ÅŸart. Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ä°mmobile fark yaratacak harika oyuncular ancak kadroda bu isimleri yedekleyecek oyuncular yok.

BEÅžiKTAÅž iÃ‡iN Ã‡OK ZOR BiR MAÃ‡TI

BeÅŸiktaÅŸ, iki sÄ±navdan da baÅŸarÄ±yla geÃ§ti, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta Antalyasporâ€™a karÅŸÄ± oynanacak maÃ§ gÃ¼Ã§lÃ¼ bir iÃ§ saha oyunuyla, yoÄŸun baskÄ± ile kazanÄ±lÄ±rsa BeÅŸiktaÅŸâ€™ta taÅŸlar yerine oturmuÅŸ demektir.

BeÅŸiktaÅŸ, fizik olarak Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ ve saha iÃ§inde organize olan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Samsunsporâ€™u yenerek Ã§ok zor bir maÃ§Ä± kazandÄ±. Yeni bir teknik adam, yeni bir anlayÄ±ÅŸ ve bir Ã§ok yeni oyuncuyla kazanarak baÅŸlamak ve kazanarak devam etmek Ã¶nemli. BeÅŸiktaÅŸ, bu sÃ¼reÃ§te kazanarak devam ederse siyah beyazlÄ±larÄ± bu sezon gÃ¼zel gÃ¼nler bekliyor.