Değişikliklerle hep kötüye gidiyor

Beşiktaş’ın sezondaki kötü maçlarından biriydi. Basit top kayıpları, pas hataları ve düşük tempo siyah beyazlıların oyununu olumsuz etkiledi. Bu kadar durağan, hareketsiz ve statik futbol böylesine kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma yakışmıyor.

Biglia, Zukanovic ve Ahmed Musa gibi önemli eksikleri olan Karagümrük’ü böyle kötü gününde yakalamışken üretkenlikten bu kadar uzak, kale önü aksiyonlarından yoksun bir Beşiktaş izledik.

GAZiANTEP VE ÇAYKUR RiZE MAÇLARINDA DA BÖYLE OLDU

Önder Karaveli oyuncu değişikleri konusunda takımın futbolunu yukarıya çıkartacak tedbirleri almakta çok gecikiyor. Kesinlikle oyunu okuma konusunda eksikleri olan bir teknik adam performansı ortaya koyuyor. Bir teknik adam Larin’in bu futboluna nasıl bu kadar tahammül eder? Santrforunu çıkarıp neden son 10 dakika takımını mahkum eder? Pjanic-Ghezzal ve Batshuayi çıktıktan sonra Beşiktaş orta sahayı dahi geçemedi. Bir önceki Gaziantep maçında ve Rize’de de, yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra Beşiktaş’ın oyunu geriye gitmişti.

GÜVEN YALÇIN BERABERE BiTMESi iÇiN UĞRAŞTI AMA!

Dün son bölümde oyuna giren Güven Yalçın maçın berabere bitmesi için bayağı uğraştı! Anlamsız 2 faulle frikike neden oldu. 3 kez de kendi yarı sahasında kritik bölgede top kaybı yaptı, dönüşünde Karagümrük pozisyonlara girdi. Karaveli, son dakikalarda skoru korumak istiyorsa topun değerini bilen, pozisyon bilgisi olan tecrübeli oyuncuları tercih etmeli.

Antalya ile oynanan Süper Kupa finali dahil Önder Karaveli yönetimindeki her maçın son 30 dakikası sancılı geçiyor. Hocanın bu sorunu çözmesi şart. Beşiktaş’ta Josef, Rosier, Vida ve Necip iyi bir maç çıkarttılar. Bir not da Rıdvan için... Genç oyuncu 20 top kaybıyla oynadı. Bu sayıyı düşürmesi şart.

Dün hücumda etkisiz olan Karagümrük’ü ise, özellikle ofansif bölgedeki eksiklerinden dolayı eleştirmek acımasızlık olur.