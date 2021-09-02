Davetiyeyi biz çıkardık

Karadağ karşısında milli takımımız maça coşkulu ve baskılı başladı. İç sahada oynadığımızı ve kazanma arzumuzu ilk dakikalarda rakibe hissettirdik. Marsilya formasıyla sezona yüksek bir form ile giren Cengiz’in harika golüyle Karadağ duvarını erken kırdık. 4-1-4-1 düzeninde savunmanın önünde Okay tek; merkezde Yusuf-Hakan, solda Kenan, sağda Cengiz’den oluşan 5’li orta sahamız rakibe ilk 30 dakikada iyi baskı yaptı. Kenan-Zeki-Cengiz 3’lüsünün sağ kanattan geliştirdiği tek paslı kombinasyon ile Yusuf bitirici vuruşu yaptı ve 2-0’ı bulduk. Ancak 2-0’dan sonra 4-1-4-1 formasyonumuz 4-1-2-3 şeklinde geri dönüşlerde arıza yaşamaya başladı. Böylece Karadağ, kalemizde pozisyonlar buldu. Nitekim Merih’in ve Mert’in pozisyon hatası yaptığı bir anda Marusic savunma arkasına sarktı ve Karadağ farkı 1’e indirip maça ortak oldu.

İKİNCİ YARI TEMPOMUZ DÜŞTÜ

İkinci yarıda son derece düşük bir tempoda topa sahip olup oyunu kontrol eden ay yıldızlı ekibimiz, kalesinde tehdit görmediği gibi pozisyon da üretemedi. Bu tip maçlarda tek fark her zaman tehlikelidir. 3’üncü golü bulmak için yeterli tempoyu yakalamamış olmamız son dakikalara tedirgin girmemize neden oldu.

Nitekim zorla Karadağ’ı puan almaya davet ettik. Onlar da geri çevirmedi. Kalitemiz daha yüksek, evimizde oynuyoruz ama ikinci yarıda 3’üncü golü düşünmek yerine yürüye yürüye pas yaparak maçı bitirmeye çalışıyoruz. 3-1’den 3-3’e gelen Letonya saçmalığından sonra dünkü 2-0’dan yakalandığımız Karadağ maçı da kendi hatalarımızdan.

Şenol Hoca bu tip sınavlarda farkı açmak yerine maçı bitirmek istiyor ve benzer tablolarla karşılaşıyoruz.

Dün Cengiz’in ilk yarıdaki etkili oyunu; 1 gol-asistle yıldızlaştığı maçta avuçlarımızın içindeki 3 puanı kaçırdık. Ulusal takımımızın kalitesi ve potansiyeli bu tip rakipler karşısında rahat galibiyetler izletmeli. İç sahada Letonya ve Karadağ karşısında kaybedilen 4 puan umarım pahalıya mal olmaz.

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