Costa kaybettiği heyecanı Beşiktaş’ta bulabilir

Beşiktaş’ın geçen yıl şampiyon olurken sezonun büyük bölümünde santrfor katkısı son derece yüksekti. Vincent Aboubakar ve Cyle Larin çok maç kazandırdı. Siyah beyazlıların ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerini ulaşabilmesi için iyi bir santrfora kesinlikle ihtiyacı var.

ABOUBAKAR’DAN FAZLASINI YAPAR

Diego Costa, Abubakar’ın yaptıklarını hatta fazlasını yapabilecek bir oyuncu. Atletico Madrid ve Chelsea kariyerinde şampiyonluklar yaşadı. Güçlü, mücadeleci, topu iyi saklayan, takıma atağa taşıyan iki ayağına kullanan komple bir golcü. Ayrıca kontratak oyununda da set oyununda da rakip stoperleri fazlasıyla zorlayıp forvet arkasındaki arkadaşlarına alan yaratabilen santrfor.

TÜRKİYE’NİN ARADIĞI TİPTE BİR SANTFOR

Chelsea’den Atletico Madrid’e döndükten sonra yani son 3 sezonda parlak bir performans ortaya koymadı. Türkiye kariyeri onun için yeni bir sayfa olabilir. Son dönemde kaybettiği heyecanı Beşiktaş’ta tekrar yakalayabilir. Zaman zaman saha içinde rakipleri ile ve hakemlerle sorun yaşayabilen agresif bir oyuncu Diego Costa. Ama tam Türkiye liginin aradığı tipte bir santrfor.

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