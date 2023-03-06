Çok gol kaçırınca maçı yine Mert kurtardı

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Tempoyu ilk bölümde yükseltmeyen siyah beyazlılar dakikalar ilerledikçe oyundaki ağırlığını Ankaragücü’ne hissettirdi. Özellikle ilk yarının son 15 dakikalık bölümündeki yoğun baskı golü ve en az 5 gollük pozisyonu da beraberinde getirdi. Cenk Tosun’un ve Redmond’ın kaçırdığı fırsatlar ve kaleci Gökhan’ın kurtarışları Beşiktaş’ın farkı artırmasını engelledi.

GÜNEŞ NEDEN BEKLEDİ?

İkinci yarıda rakibine pozisyon vermediği halde kalesinde şok bir gol gören siyah beyazlılar, Aboubakar’ın bireysel becerisiyle attığı golle üstün oynadığı maçta bir kez daha öne geçti. Ankaragücü’nün bıraktığı alanları iyi kullanıp çok sayıda pozisyon üreten Beşiktaş, net fırsatları değerlendiremeyip gol kaçırma yarışına girince maçı da tehlikeye soktu. Şenol Güneş çok yorulduğu belli olan Cenk’i çıkartmak için neden 84’üncü dakikayı bekledi? Anlayamadık. Kenarda Maxim gibi klas ve usta bir oyuncu varken değişiklikler bu kadar gecikince de 3 puanı kurtarmak bir kez daha kaleci Mert’e düştü.

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YENİ TRANSFERLER İYİYDİ

Beşiktaş, farklı kazanacağı bir maçı zor bitirdi. Yeni transferlerden Onur, Colley ve Hadziahmetovic oynadıkları futbolla göz doldururken 84’te oyuna giren Maxim de her topa dokunuşunda kalitesini gösterdi. Şenol Hoca’nın geç değişiklikleri ve 5 oyuncunun girmesi siyah beyazlıların balansını bozdu. Kadro kalitesi ve derinliği artan Beşiktaş, bu telaşlı oyundan ders çıkartırsa ligde yeniden bir seri yakalayabilir.