Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar GÜNTEKİN ONAY Çok gol kaçırınca maçı yine Mert kurtardı
Güntekin Onay
Güntekin Onay
Güntekin OnayYazarın Tüm Yazıları

Çok gol kaçırınca maçı yine Mert kurtardı

#Beşiktaş#Mert Günok#Süper Lig

Beşiktaş, müthiş bir taraftar desteğine rağmen maça durgun başladı.

Haberin Devamı

Tempoyu ilk bölümde yükseltmeyen siyah beyazlılar dakikalar ilerledikçe oyundaki ağırlığını Ankaragücü’ne hissettirdi. Özellikle ilk yarının son 15 dakikalık bölümündeki yoğun baskı golü ve en az 5 gollük pozisyonu da beraberinde getirdi. Cenk Tosun’un ve Redmond’ın kaçırdığı fırsatlar ve kaleci Gökhan’ın kurtarışları Beşiktaş’ın farkı artırmasını engelledi.

GÜNEŞ NEDEN BEKLEDİ?

İkinci yarıda rakibine pozisyon vermediği halde kalesinde şok bir gol gören siyah beyazlılar, Aboubakar’ın bireysel becerisiyle attığı golle üstün oynadığı maçta bir kez daha öne geçti. Ankaragücü’nün bıraktığı alanları iyi kullanıp çok sayıda pozisyon üreten Beşiktaş, net fırsatları değerlendiremeyip gol kaçırma yarışına girince maçı da tehlikeye soktu. Şenol Güneş çok yorulduğu belli olan Cenk’i çıkartmak için neden 84’üncü dakikayı bekledi? Anlayamadık. Kenarda Maxim gibi klas ve usta bir oyuncu varken değişiklikler bu kadar gecikince de 3 puanı kurtarmak bir kez daha kaleci Mert’e düştü.

Haberin Devamı

YENİ TRANSFERLER İYİYDİ

Beşiktaş, farklı kazanacağı bir maçı zor bitirdi. Yeni transferlerden Onur, Colley ve Hadziahmetovic oynadıkları futbolla göz doldururken 84’te oyuna giren Maxim de her topa dokunuşunda kalitesini gösterdi. Şenol Hoca’nın geç değişiklikleri ve 5 oyuncunun girmesi siyah beyazlıların balansını bozdu. Kadro kalitesi ve derinliği artan Beşiktaş, bu telaşlı oyundan ders çıkartırsa ligde yeniden bir seri yakalayabilir.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Şenol Güneşten Aboubakar, Gedson ve Cenk Tosun açıklamasıBeşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Aboubakar, Gedson ve Cenk Tosun açıklamasıHaberi görüntüle
#Beşiktaş#Mert Günok#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Farklı galibiyeti Gökhan Akkan, kabusu Mert Günok önledi

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

F'enner Valencia

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN

Trabzon maçı hafta içi kaybetti

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Perşembe için çıkarılacak dersler var

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE
TÜM YAZARLARIMIZ