Çok farklı iki devre oynadık

Rusya karşısında ilk yarıda planlanan hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Topu öne taşıyamadık, pas yapamadık, kendi yarı alanımızdan çıkamadık. Oyunu genel anlamda kendi yarı sahamızda kabullenmemize rağmen 4 pozisyon verdik, kalemizde 1 de gol gördük. Bu görüntünün ilk sebebi Merih ve Ozan’ın savunma hattını çok geride kurmasıydı. Dzyuba yüksek toplarda etkili ve güçlü bir santrfor ve Rusya hücumdaki planlarını onun üstüne kurmuş. Ancak savunmanın arkasına koşuyla geçecek hızda bir oyuncu değil. Ozan ve Merih, sert-kesici-hamleli Avrupa’da gururumuz olan cesur yüreklerimiz ancak takım mesafesini ayarlayacak, savunma liderliğine soyunup geriden oyun kuracak özellikleri henüz oturmuş değil.

iLK YARIDA HAKAN DA KÖTÜYDÜ

İlk yarıda orta alanda top alıp oyunu organize edecek Hakan Çalhanoğlu etkisiz kalınca; Burak da stoperlerin arasında kaybolunca hücum yapamadık. Topu rakip yarı sahaya taşımakta ve tutmakta zorlandık. İkinci yarıda roller değişti. Şenol Güneş, Efecan’ın yerine Cengiz’i sahaya sürdü ve Burak-Kenan çift santrfor; arkalarında Hakan-OzanMahmut-Cengiz ile 4-2-2-2 (4-4-2) düzenine geçtik. Savunmayı daha fazla

öne çıkartıp bekleri oyuna sokmaya başladık. Özellikle Cengiz oyunda tüm dengeleri değiştirdi.

CENGiZ BiR MÜCEVHER

Milli takımımızın en büyük kozu Cengiz tahtaya en önce adı yazılması gereken isim. Kolay adam eksiltiyor. Kısa ortaları çok iyi yapıyor, sıradışı bir şut tehditi var. Ayrıca saha içinde çalışkan.İkinci yarıda Hakan da kalabalığın arasından çıkıp daha doğru yerlerde top almaya başladı. Golü bulduk, Burak, Mahmut ve 2 kez de Cengiz ile gole yaklaştık. İkinci yarıdaki tempolu, baskılı ve cesur futbol istediğimiz, beklediğimiz oyun. Şenol Hoca son bölümde Kenan ve Mahmut’u oyundan alıp Abdülkadir ve Okay ile tekrar 4-2-3-1’e döndü ve orta alanı sağlamlaştırdı. Çünkü Ruslar baskıyı kırıp 2 kez kalemize geldi.

BU TAKIMIN GELECEĞi PARLAK

Sonuç ne olursa olsun Türkiye bu jenerasyonu sevdi. Kendi oyununu rakibe kabul ettiren, golü düşünen ikinci yarıdaki agresif futbol; Almanya maçında “Ahh şu çılgın Türkler...” dedirten oyun bazı küçük dokunuşlarla daha da gelişecek. Bu takımın geleceği parlak. Üstelik oyuncu havuzunda alternatif olacak en az 7-8 genç futbolcumuz daha var.