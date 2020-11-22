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Haber Giriş: 22.11.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Büyük takım refleksi

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Büyük takım refleksi
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Beşiktaş son derece değerli bir galibiyet elde etti.

Beşiktaş, bu kadar eksiklerle çıktığı Başakşehir maçının ilk 45 dakikasında güçlü rakibini hiç kalesine getirmeden oynadı. Pozisyonları yakalayan, golleri bulan da siyah beyazlılardı. Orta alanda iki deneyimli isim Atiba ve Josef ile kontrolü ele alan Beşiktaş, savunmada da Necip’in iyi oyunuyla açık vermedi.

RAKiBi FAVORiYDi

Kazanma alışkanlığını elde etmiş, üstüste galibiyetler ile moralli, oyun pratiği olan, oturmuş kadrosuyla Başakşehir, açıkçası bu koşullarda maç öncesinde favoriydi.

Şunu net bir şekilde gördük ki sahaya hangi kadroyla çıkarsa çıksın büyük takım olmak başka bir olgu. Dün bunun bir örneğini yaşadık.

DEMBA BA ATSA...

2-0 biten devrenin ardından Başakşehir, ikinci yarıya yoğun bir baskıyla başladı. Demba Ba ve Giuliano’nun kaçırdığı net fırsatlardan biri golle sonuçlanıp maç 2-1’e gelmiş olsa Beşiktaş’ın galibiyeti tehlikeye girebilirdi. Penaltı golüyle rahatlayan siyah beyazlı ekip dün tüm olumsuzluklara karşın Başakşehir gibi güçlü bir takım karşısında son derece değerli bir 3 puan aldı.

UTKU SINIFI GEÇTi 

Beşiktaş’ın son bölümde 10 kişilik rakibinden 2 gol yemesi düşündürücü.

Bu durumun nedenlerinden biri de oyuna sonradan giren N’Koudou, Gökhan ve Erdoğan’ın bekleneni verememesiydi. Genç Erdoğan iki golde de Gulbrandsen’e daha yakın olmalıydı.

Kaleci Utku dün kendisine gelen şansı iyi değerlendirdi ve 2 gol yemesine rağmen zorlu sınavı başarıyla geçti.

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