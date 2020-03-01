Bulunamayan stoper

Jailson, sonunda stoperlikten kendi orijinal pozisyonuna dönerken; Ozan Tufan da Bursaspor’da yıldızlaştığı bölgede oynadı ve son derece etkili bir futbol sergiledi.

İlk yarıda Vedat Muriç’e yaptığı asist birinci sınıftı. Ersun Yanal’ın Tolga Ciğerci’den vazgeçerek Mehmet Ekici’yi kullanması da Fenerbahçe’nin teknik kalitesini arttıran etkenlerden biriydi. Ancak Hasan Ali-Serdar-Falette ve Dirar’dan oluşan savunma hattı hiç de güven veren bir görüntü ortaya koymadı. Falette de Fenerbahçe’nin aradığı niteliklere sahip bir stoper değil. Ancak özellikle Dirar yaptığı kritik hatalar ile maça damgasını vurdu. Fenerbahçe’nin yediği ilk golde hem topu kaptıran hem de Podolski’den çalımı yiyen Faslı oyuncuydu.

ANTALYA İKİNCİ YARI FARKLIYDI

İkinci yarıya iyi başlayan Antalyaspor, Podolski’nin oyun aklı ve becerisiyle skoru lehine çevirdi. 2-1’den sonra ekim ayından beri oynamayan Miha Zajc’ın sahanın en kötü ismi Dirar’ın yerine girmesi de Fenerbahçe’yi yeterince ofansifleştirmedi. Mehmet Ekici ve Hasan Ali’nin de maç eksikleri dakikalar geçtikçe daha belirginleşti. Yenik oynamasına rağmen Antalyaspor karşısında nitelikli bir baskı kuramayan Fenerbahçe sadece maçın duraklama anlarında Antalyaspor’u bunalttı ve santrası olmayan golü Ferdi’nin ortasında Zajc ile bularak işine çok da yaramayacak 1 puanı alırken 2 genç yeteneğini de hatırlamış oldu.





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