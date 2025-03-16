Bu skandalı da mı görecektik!

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Geçen hafta 10 kişi Gaziantep’e evinde yenilen Beşiktaşlı futbolcular ve Solskjaer o yenilgiden bırakın ders almayı hiç de utanmamışlar demek ki. Dün Konyaspor’un 2 santrforu da cezalı, yerlerine oynayan Melih de 27’de oyundan atılıyor. Konyaspor 10 kişiyle 1-0’ı buluyor. Yetmezmiş gibi 64’te 9 kişi kalıyor ve Beşiktaş 2 kişi eksik oynayan rakibine son yarım saat gol atamıyor.

GAMSIZ VE VURDUMDUYMAZ

Beşiktaşlı futbolcular gamsız ve vurdumduymaz. Sahada asla isyan etmiyorlar, Gabriel Paulista’ya kırmızı kartlık pozisyonda rakip oyuncu kırmaya girmiş. Hakem sarı vermiş, ne rakibe ne hakeme tepki gösteen yok. İnanın ben böyle bir oyuncu grubu görmedim. Arkadaşı sahada dayak yese bu oyuncu grubu müdahale etmez. Bunun ötesinde asla pragmatik olmayan ve her maçın devamında yanlış değişikliklerle takıma hiç katkı vermeyen bir teknik ekip. Yanlış ve statik bir oyun, yavaş dolaştırılan top. 2 kişi eksik rakibe karşı kalabalığa atılan toplar. Neresinden tutarsan elinde kalıyor.

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SOLSKJAER PRAGMATiK DEĞiL

Dost acı söyler, Arroyo henüz bu seviyenin oyuncusu değil. Semih’in topsuz oyunla ilgili hiç bir fikri yok. Çok hareketsiz ve sadece topu ayağına istiyor. Solskjaer ve ekibi eksik kalan rakiplere karşı dahi yanlış hamlelerle maç kaybediyor. Solskjaer ve ekibi pragmatik değil. İskandinavlar başarı için sistem, disiplin ve çalışmaya inanırlar. Ancak keskin cesur ve radikal kararlar alabilecek bir yapıları yok. Türkiye liginde son 17 senedir neden Türk teknik adamların çalıştırdığı takımlar şampiyon oluyor? Bu seri bozulursa bunu dünyanın en pragmatik teknik adamı Mourinho’nun bozma şansı var. Türkiye’de Norveçli, İngiliz, Hollandalı teknik adam olmuyor. Olmaz da. Konyaspor’u tebrik etmek lazım. Aslanlar gibi mücadele ettiler ve çok değerli bir 3 puan aldılar.