Bu kalite ve tecrübe kazanmalıydı

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Bir Şampiyonlar Ligi maçına bundan daha iyi bir başlangıç yapılamazdı. Galatasaray, baskılı, agresif ve hareketliydi. Ön alanda yapılan pres ile ilk 25 dakika Kopenhag savunmasını bunalttılar. Ancak 2 kez İcardi, 3 kez de Kerem Aktürkoğlu ile yakalanan fırsatlardan gol çıkmadı.

Hadi İcardi’nin pozisyonlarında yanında rahatsız eden bir savunmacı vardı ama Kerem, defalarca attığı gollük pozisyonlarda, uygun durumda sakin kalamadı ve net gol vuruşlarını yapamadı. Bu kadar iyi oynarken böyle bir maçta yakaladığın fırsatları değerlendireceksin. Kopenhag’ın ilk golünde Muslera gibi deneyimli bir kalecinin kısa düşen lob pası kabul edilemez bir hataydı. Bu seviyelerde bu hataların faturası ne yazık ki ağır oluyor.

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OKAN BURUK’TAN MESAJ

İkinci yarıya da gereken kararlılık ve baskıyla başlayamadık. Fiziksel olarak daha üstün olan Kopenhag, tehditkar hücumlar yaptı ve savunma arkasında bırakılan boşluğu iyi kullanıp ikinci golü buldu. Bu golde de kaptan Muslera gereksiz yere kaleye boşaltıp kenara doğru çıkmıştı.

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Okan Buruk, değişikleri ile takımının direncini ve temposunu arttırmak istedi. Dört değişiklik birden “Biz bu maçı henüz bırakmadık” mesajıydı. Kopenhag’ın 10 kişi kalmasının ardından da taze oyuncuların da hareketliliği ve baskısıyla arka arkaya 2 gol bulup harika bir geri dönüşe imza attık.

MAURO iCARDi GERiLEMiŞ

2-0’DAN maçı 2-2’ye getirecek karakteri ortaya koymak güzel ancak grupta kağıt üzerinde 3 puana en yakın olunan bir maçta alınan beraberlik gerçekçi olmak gerekirse iyi bir skor olmadı. Galatasaray’da İcardi milli arada fiziksel olarak geriye gitmiş. Hakim Ziyech ise henüz hazır değil.