Bu kadar bireysel hata olursa...

Bu seviyede bu kadar ciddi bireysel hatalarla maç kazanmak mümkün değil. Luiz Gustavo’nun kaybettiği 2 topun devamında Gaziantep’in ilk 2 golü geldi. Yine ev sahibinin 3’üncü golü öncesinde de Kim Min-Jae’nin ciddi hatası var. Tüm bu hatalardan faydalanan Gaziantep’in becerisini yok saymak da haksızlık olur ancak ‘güvenilir’ olarak kabul edilen Luiz Gustavo ve Kim Min-Jae’den gole sebebiyet verecek bu hataların gelmesi düşündürücü.

HEP KOVALAMAK ZORUNDA KALDI

Vitor Perreira haftaya başlarken küme düşme hattının bir basamak üzerinde olsa da, evinde hiç maç kaybetmemiş Gaziantep’ten çekinmiş olacak ki orta alanın merkezinde defansif özelliği yüksek Gustavo-Crespo ikilisiyle başladı. Figuereido’nun 45 metreden attığı sıradışı golle yenik duruma düşen sarı lacivertiler, Mesut’un ‘imza’ vuruşu ile beraberliği bulsa da maç boyunca 3 kez geriye düşüp sürekli Gaziantep’i skor olarak kovalamak zorunda kaldı.

MESUT ÖZİL VE CRESPO EN iYi MAÇLARINI OYNADI

Hücumda Mesut dışında yaratıcılık sergileyen başka bir isim çıkmayınca da dünkü gerçekleşen senaryonun sonunda maçı kazanması asla söz konusu değildi. Öyle ki dün maç 2-1 iken Figuereido; 3-2 iken de Dicko kaleci ile karşı karşıya kaldığı net fırsatları değerlendiremedi. Üstelik Mesut ve Crespo sezonun en iyi futbolunu oynadıkları maçta şayet Fenerbahçe, sahadan puansız ayrılıyorsa bu durum düşündürücü.

Skordan bağımsız olarak; iki tarafında galibiyeti düşündüğü tempolu ve seyir zevki yüksek, birbirinden şık gollerin atıldığı bir maç izledik. Ancak çok fazla bireysel hata yapan Fenerbahçe ve bunlardan faydalanan Gaziantep’in mücadelesinden galip çıkan Erol Bulut’un stratejisi oldu.