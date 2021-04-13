Bu F.Bahçe çok farklıydı

Aynı şeyleri tekrar tekrar yapmak ve farklı sonuçlar beklemek aptallıktır demiş Albert Einstein... Dün Emre Belözoğlu en az 3 tanesi her maçta yedek oturan 5 yetenekli orta saha oyuncusunun hepsini birden sahaya sürdü. Ofansif istatistiklerde hiç görünmeyen, maç başına ortalama sadece 1 top kazanan Gustavo ve asla verim alınamayan kanat oyuncularında ısrar etmek yerine Emre Belözoğlu’nun radikal değişimi yerindeydi.

HÜCUMDA HAREKETLiYDi

Fenerbahçe, bu 5’li teknik kalitesi yüksek futbolcusuyla iyi pas yaptı. Hücumda hareketli ve etkili oldu. Gaziantep gibi güçlü bir ekip karşısında da bu kurguyla beklenenden az pozisyon verdi.

Emre Belözoğlu, 2-1’den sonra son bölümde skoru koruma amaçlı olarak Sosa-Gustavo değişikliğini yaparken hücum bölgesinde Gaziantep’in bıraktığı alanları kullanma amaçlı Samuel ve Sinan’ı sahaya sürdü. Son 15 dakikalık bölümde tüm tedbirlere rağmen Gaziantep FK 3 tane çok net gol fırsatından yararlanamadı.

70. DAKiKAYA KADAR iYiYDi

Fenerbahçe 70 dakikasını iyi; son 20 dakikasını telaşlı ve sıkıntılar geçirdiği maçı 3-1 kazanarak zirve yarışına tutundu. Maçın hakemi Mete Kalkavan’ın ilk yarıda Gaziantep’in faul gerekçesiyle iptal ettiği golünde verdiği karar herkesi şaşırttı.

Bu maç Emre Belözoğlu’nun tercihleri ve hamleleriyle kazanıldı. Hiçbir şey üretmeyen Samatta ve Samuel gibi isimlerde ısrar etmek yerine farklı bir formasyon ve oyun arayışı Emre Belözoğlu açısından olumluydu.

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