Bu Beşiktaş çok farklı

Deplasmanda Alanyaspor gibi bir güçlü bir ekip karşısında oyunun 1 dakikasında dahi insiyatifi ve kontrolü vermeden son derece karakterli ve organize bir futbol oynadı siyah beyazlılar. Topun kontrolü Beşiktaş’taydı ve karşılaşmanın tamamı Alanyaspor yarı alanında oynandı. Yukarıdaki satırlar Beşiktaş 1-0 mağlup iken yazıldı ancak 3 puan alınamayan Trabzonspor ve Başakşehir maçlarındaki oyunla da sentezlendiğinin altını çizmek gerekiyor. Ligin 3 güçlü ve saygıdeğer rakibi karşısında kendi oyununu bu derece rakibe kabul ettirmek önemli bir hadise. Abdullah Avcı’nın oturtmak istediği ancak hayata geçiremediği anlayışı Sergen Yalçın küçük dokunuşlarla oturttu. Daha çok hücum yapan etkili pres yapan ve topu akılcı kullanan bir Beşiktaş..

SAHANIN HAKİMİYDİ

Sergen Yalçın, her şeyden önce takıma ihtiyacı olan özgüveni verdi. Dün Alanya’da elneny ve atiba ustalıklarıyla orta alanı ele geçirdi. Burak istekliydi, Ruiz ve Vida da arkadan oyunu iyi okudu. Boyd, performansı kadar kötü futbolcu değil ancak kendine güveni hiç yok ve kesinlikle yapabileceklerine inanması gerekiyor. Beşiktaş son 4 maçtır çok iyi futbol oynuyor ancak tek bir sorunu var, o da kaleye gelen 5 topun 4’ünün gol olması. Ancak sonuç ne olursa olsun büyük takım gibi oynayan bir Beşiktaş var. Bravo Sergen Yalçın...





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