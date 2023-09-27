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Bu atmosferde normal oyun

#Galatasaray#İstanbulspor#Süper Lig

G.Saray topa sahip olarak oyunun kontrolünü elinde tuttu.

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Galatasaray, açık favorisi olduğu Istanbulspor maçında “nasıl olsa bir şekilde kazanırım” duygusuyla oynadı. Topa sahip olarak ancak çok da tempoyu yükseltmeden oyunun kontrolünü elinde tuttu. Pozisyon üretmekte de çok zorlanmadı. Ancak maç 0-0 iken kazanılan penaltıda Kerem Aktürkoğlu-İcardi iş birliğinde Arjantinli golcü topu dışarı attı.

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ELEŞTiRi GELMESi DOĞAL

Futbola renk ve seyir zevki katacak farklı bir uygulama olarak değerlendirilebilir nitekim Johan Cruyff ile Jesper Olsen’in Ajax formasıyla 40 sene önce attıkları penaltı hala konuşuluyor. Fakat 0-0 iken gol de gelmeyince doğal olarak eleştiri de yapılacaktır.

İkinci yarıda Istanbulspor’un bir kaç hücumda tehlikeli gelmesiyle silkenen Galatasaray’da Okan Buruk son bölümde yaptığı oyuncu değişiklikleriyle takımının fiziksel seviyesini yukarı çekip beraberlik olasılığını da minimize etti. Sarı kırmızılıların İstanbulspor gibi mütevazı bir rakip karşısında aldığı tek farklı skor ve oynadığı futbol beğenilmeyebilir. Fakat yoğun maç takviminde üstelik futbola ısınmanın zor olduğu Atatürk Olimpiyat stadı atmosferinde bu durum doğal.

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MUSLERA BU KEZ iYiYDi

Bireysel olarak üstüste 2 maçta hatalı goller yiyen kaleci Fernando Muslera iyiydi. Sacha Boey ve Lucas Torreira her zamanki standartlarını sürdürdü. Kerem Demirbay da her maç üstüne koyarak devam ediyor. Galatasaray çok da sıkmadan, fazla terlemeden, tempoyu yükseltmeden 3 puanı cebine koydu bu önemli ancak bu tip maçlar tehlikelidir ve rakip gol bulursa puan kaybetme riski de yüksek olur.

#Galatasaray#İstanbulspor#Süper Lig
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