Bu Abou eskisi gibi

Haberin Devamı

Beşiktaş, ilk yarıda hem 11’e 11 hem de 11’e 10 oynanan süreçte çok olumsuz görüntüler ortaya koydu. Pas yapamadı, hücumda çoğalamadı, pozisyon üretemedi. Siyah beyazlıların takım olarak değil de bireysel olarak yaptığı 2 olumlu şey vardı. Biri Abubakar’ın golü; diğeri Mert’in Figuereido’nun kafa vuruşunda yapmış olduğu kurtarış...

İkinci yarıda Masuaku’nun golüyle farkı ikiye çıkınca Beşiktaş, 3 puanı cebine koymanın vermiş olduğu güvenle daha iyi oynamaya başladı. Maxim ve Rosier hamleleriyle topa daha fazla sahip olan siyah beyazlılar son 20 dakikayı rahat geçirdi. Rumen futbolcu, yaptığı 15 pasın 14’ünde isabetli oynarken, çok etkili, direği adeta yalayıp giden bir de şut çıkartıp kalitesini ortaya koydu.

BAŞAKŞEHiR HIZLANMALI

Beşiktaş, güçlü bir rakip karşısında önemli bir 3 puan aldı ancak Şenol Güneş’in takımının topa daha fazla sahip olup, daha tempolu bir futbol oynaması gerekiyor. Ayrıca hücumda çok adamla hücum etme ve alan daraltma konusunda da sorunlar var. Başakşehir, 10 kişi de kalsa zaman zaman iyi işler yaptı ancak gol sorunu yaşamaya devam ediyorlar. Emre Belözoğlu’nun takımı kesinlikle pas yaparken topun hızını arttırmalı.

Haberin Devamı

Dün Beşiktaş’ta Masuaku, Aboubakar, kaleci Mert ve Hadziahmetoviç’in performansları olumluydu. Maxim de oyuna girdikten takımına yardımcı oldu.

Ghezzal ve Maxim’in kadroya monte olmasıyla Beşiktaş’ın kalitesi artacaktır. Üç puanın dışında Beşiktaşlıları memnun eden Aboubakar’ın golleriyle tekrar dönmesi.