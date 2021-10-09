Böyle bir fırsat bir daha gelir mi?

Evimizde, kendi seyircimizin önünde oynuyoruz. Norveç takımının kolu kanadı kırık. Başta Haaland ve Sörloth olmak üzere toplam 8 eksikle gelmişler. Cengiz’in baskısı ve bireysel becerisi sayesinde golü de erken bulup öne geçmişiz. Koşullar bundan daha iyi olabilir miydi? Asla... İlk 15 dakika seyirci desteğiyle bir heyecan ve önde baskı vardı ancak ardından futbol adına ortaya ne koyduk? Hiç bir şey.

YEDiĞiMiZ GOL ACEMiCEYDi

Stefan Kuntz, Ozan Tufan’ın bu sezon kaç dakika oynadığını bilmiyor mu? Maç temposu eksikliği bir orta saha oyuncusu için ciddi bir sorundur. Ancak Kuntz bunu öngöremedi. Norveç 1-0’dan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdi ve adeta bağıra bağıra gol geldi. Yediğimiz gol o kadar acemiceydi ki, korneri Norveçliler paslaşarak kullandılar, 2 oyuncuyu 1 kişiyle karşıladık!

KUNTZ FARK YARATAMADI

İkinci yarı golü bulmamız lazım, Stefan Kuntz, en etkili ve tehlikeli oyuncumuz Cengiz’in yerine Taylan’ı sahaya sürüyor. Attığı gole rağmen sahada top kaybından başka bir şey yapmayan Kerem’in yerine neden Cengiz Ünder oyundan çıkıyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Rakibi baskı altına alırsın, pozisyonlara girersin, fırsatlar kaçırıp da beraberlik alırsın anlarım.

Ne yazık ki final niteliğindeki bir maçta evimizde rakibi baskı altına bile alamadık. Üstelik golü kaçıran da 90+5’te Norveç oldu. Ayağımıza kadar gelen bu fırsatı lehimize çevirebilmek için hiç bir şey yapmadığımız bir maç oldu. Artık ipler elimizde değil. Kazanıp rakiplerimizin takılmasını beklemekten başka çaremiz yok. Stefan Kuntz’un ilk sınavında risk almayan ve fark yaratmayan bir teknik adamlık sergilediğinin de altını çizelim.