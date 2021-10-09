MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları GÜNTEKİN ONAY YazılarıBöyle bir fırsat bir daha gelir mi?
GeriGÜNTEKİN ONAY Böyle bir fırsat bir daha gelir mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 09.10.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Böyle bir fırsat bir daha gelir mi?

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Böyle bir fırsat bir daha gelir mi?

Evimizde 1-0 öne geçtik, üstelik rakibin 8 önemli oyuncusu yoktu.

Evimizde, kendi seyircimizin önünde oynuyoruz. Norveç takımının kolu kanadı kırık. Başta Haaland ve Sörloth olmak üzere toplam 8 eksikle gelmişler. Cengiz’in baskısı ve bireysel becerisi sayesinde golü de erken bulup öne geçmişiz. Koşullar bundan daha iyi olabilir miydi? Asla... İlk 15 dakika seyirci desteğiyle bir heyecan ve önde baskı vardı ancak ardından futbol adına ortaya ne koyduk? Hiç bir şey.

YEDiĞiMiZ GOL ACEMiCEYDi

Stefan Kuntz, Ozan Tufan’ın bu sezon kaç dakika oynadığını bilmiyor mu? Maç temposu eksikliği bir orta saha oyuncusu için ciddi bir sorundur. Ancak Kuntz bunu öngöremedi. Norveç 1-0’dan sonra oyunun kontrolünü ele geçirdi ve adeta bağıra bağıra gol geldi. Yediğimiz gol o kadar acemiceydi ki, korneri Norveçliler paslaşarak kullandılar, 2 oyuncuyu 1 kişiyle karşıladık!

İşte A Milli Takımın puan durumu ve Norveçin kalan maçları
İşte A Milli Takım'ın puan durumu ve Norveç'in kalan maçları

KUNTZ FARK YARATAMADI

İkinci yarı golü bulmamız lazım, Stefan Kuntz, en etkili ve tehlikeli oyuncumuz Cengiz’in yerine Taylan’ı sahaya sürüyor. Attığı gole rağmen sahada top kaybından başka bir şey yapmayan Kerem’in yerine neden Cengiz Ünder oyundan çıkıyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Rakibi baskı altına alırsın, pozisyonlara girersin, fırsatlar kaçırıp da beraberlik alırsın anlarım.

Ne yazık ki final niteliğindeki bir maçta evimizde rakibi baskı altına bile alamadık. Üstelik golü kaçıran da 90+5’te Norveç oldu. Ayağımıza kadar gelen bu fırsatı lehimize çevirebilmek için hiç bir şey yapmadığımız bir maç oldu. Artık ipler elimizde değil. Kazanıp rakiplerimizin takılmasını beklemekten başka çaremiz yok. Stefan Kuntz’un ilk sınavında risk almayan ve fark yaratmayan bir teknik adamlık sergilediğinin de altını çizelim.

False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Türkiye 1-1 Norveç (Maçın özeti ve golleri)
Anadolu Efes CSKA Moskova maçı ne zaman? İşte müsabakanın bilgileri
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi