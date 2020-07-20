Boateng çıktı, roller değişti

Topa daha fazla sahip oldu, Beşiktaş kalesine toplam 14 şut attı. 1 kişi eksik oynamasına rağmen iyi pas yaptı.

BURAK YILMAZ SUSTU SAVUNMACILAR KONUŞTU

40’ına merdiven dayamış olan Emre, orta alanda takımını çok iyi yönlendirdi. Beşiktaş ise adeta sahada yoktu. Mental, fiziksel ve teknik açıdan siyah beyazlı ekip için ilk yarıda olumlu tek bir ifade kullanmak mümkün değil. Boateng’in orta sahaya gereken yardımı vermemesi Fenerbahçe’nin orta alanda üstünlük kurmasını sağladı. 10 kişi oynamasına rağmen sarı lacivertliler merkezde Tolga-Ozan-Emre 3’lüsüyle Atiba-Elneny ikilisine sayısal çoğunluk sağladı. Ne zamanki orta alanda Beşiktaş’ın 1 kişi eksik oynamasına neden olan Boateng çıktı, siyah beyazlılar oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve kısa sürede 2 gol buldu.

Kötü gününde olan Burak pozisyona girmekte güçlük çekerken, golleri atmak 2 savunma oyuncusu Vida ve Gökhan Gönül’e kaldı. Orta alana son bölümde Necip’i oyuna alarak o bölgedeki direnci artıran Sergen Yalçın’ın takımı kalan bölümlerde rahat bir tempoda maçı tamamladı. Seyircisiz oynanan ve tarihe bu şekilde geçen derbide ilk yarı bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe 10 kişiyle ayakta kalamadı ve çözüldü. Beşiktaş’ta kaleci Ersin, Vida ve Gökhan maçın iyileriydi. Siyah beyazlılar derbi galibiyetiyle 3’üncülük şansını son haftaya taşıdı.