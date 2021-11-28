Bitmeyen kâbus

Sezona şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olarak giren geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, dünkü Giresunspor yenilgisiyle lig yarışına havlu attı.

Siyah beyazlılarda anlamsız şekilde ters giden işler var. Beşiktaş dün de hızlı ve istekli başladığı bir maçta daha kalesinde tek gol pozisyonu vermeden 2-0 yenik duruma düştü. 10 kişi kalmanın da çaresizliğiyle disiplinli oynayan rakibi karşısında maçın devamında çözülmeleri kaçınılmazdı.

‘MURPHY KANUNLARI’ DEVREYE GiRDi

Kolunda kaptanlık pazu bandı olan Necip’in gördüğü kırmızı kart aslında maçın bittiği andı. Güvenilir bir oyuncu kimliği ile yıllardır forma giyen joker Necip’in iyi niyetinden ve aidiyetinden kimsenin şüphesi asla yok. Ancak gerçek şu ki maalesef Necip yaptığı hatalar ile en kritik anlarda Beşiktaş için hiç de güvenilir bir futbolcu değil.

Öyle şeyler oluyor ki Beşiktaş’ın bu sezon üstüste yaşadıkları meşhur ‘Murphy Kanunları’nı hatırlatıyor. Aslında 19 maddeden oluşan karamsarlığın ve izahı olmayan talihsizliklerin nedeni olan Murphy Kanunları’nın ilk 3 maddesi şöyle:

iŞLER TERS GiTMEYE GÖRSÜN...

1- Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, ters gidecektir.

2- Bir şeyin birkaç şekilde ters gitme olasılığı varsa, hep en kötü sonuç doğuracak şekilde ters gidecektir.

3- Bir şeyin ters gidebileceği olasılıkları engelleseniz bile, anında yeni bir olasılık ortaya çıkacaktır.

HERKES ÜZERiNE DÜŞENi GERÇEKTEN YAPTI MI?

Beşiktaş’ın yaşadıkları akla bunları getiriyor ister istemez. Ancak üst üste bu kadar maç kaybedilmesinde... Bu felaket tabloda teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncu grubu ve sessizliğe gömülen yönetim kurulunun da ciddi payı var. Göz göre gelen çöküşte ayağa kalkmak için herkes üzerine düşeni yaptı mı? Görünen o ki ‘HAYIr’.

Örneğin taraftar sayısında artık kısıtlama yok. Fakat Tribünlerde dün sadece 8 bin kişi var. Takımın taraftara böylesine büyük ihtiyaç duyduğu bir dönemde, ekonomik kriz varken üstelik ayağa kalkış maçı olarak görülen bir 90 dakika öncesinde Beşiktaş yönetimin bilet fiyatlarını düşürüp tribünleri doldurmak için herhangi bir girişimde bulunmaması da ilginç.

Kazanan, savaşan Giresunspor’a bu 3 puan için tebrikler ancak maç 3-0 iken son saniyede kalecinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığı bir pozisyonda topu boş kaleye göndermek yakışmadı.