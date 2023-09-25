Beşiktaş’tan güçlü reaksiyon

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Skordan bağımsız, Beşiktaş 90 dakika boyunca Kayserispor’a karşı çok üstün bir futbol ortaya koydu. Gedson’un yokluğunda Oxlade-Chamberlain onun görevini üstlenirken Ghezzal da 11’deki formasına kavuştu. Hafta içi Brugge’de klas bir gole imza atan Cenk Tosun sol önde yine gol aradı.

Geçen hafta Trabzon’da oynamayan Bailly ile ikinci yarı şans bulan Masuaku ve Aboubakar da dünkü Kayserispor maçının iyilerindendi. Özellikle Bailly’nin çabukluğu; top kullanma becerisi ve pozisyon bilgisi ile fark yarattığını gördük. Oxlade-Chamberlain de kalitesini, oyun zekasını gösterdi ve hazır olduğunu kanıtladı. İlk 45 dakika yaklaşık %70 topa sahip olan Beşiktaş, kalabalık Kayserispor savunmasının arasında alan bulmakta zorlandı. Bunun nedeni topun yavaş dolaşması ve topsuz koşuların eksik kalmasıydı. İkinci yarının başında Kayserispor’un kornerle gelen golüne iyi reaksiyon gösteren Beşiktaş, tempoyu yükseltti, baskıyı arttırdı ve daha etkili ön alan baskısı yapmaya başladı. Aboubakar ile gelen beraberlik golünün ardından ortaya çıkan baskı o kadar yoğunlaştı ki Beşiktaş’ın 2’nci golü adeta bağıra bağıra geldi. 2-1 öne geçtikten sonra yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen siyah beyazlılar, son bölümde Kayserispor’a pozisyon vermese de tedirginlik yaşadı.

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KAYSERi SADECE SAVUNDU

Beşiktaş, dün sadece 3 puanı elde etmedi, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal ve Bailly’yi kazandı. Kayserispor ise puan olarak üzerinde bir baskı hissedecek bir pozisyonda İstanbul’a gelmedi. Ancak sadece savunmayı düşündüler ve beklenen futbol seviyesinin çok altında kaldılar.