Beşiktaş’ın üzerinden bir yük kalkmış

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Beşiktaş’ın Fernando Santos’tan sonra sanki futbolcuların ayaklarındaki prangalar kalkmış gibi bir görüntüsü vardı. Her şeyin ötesinde arzulu, coşkulu, oynadığı futboldan zevk alan bir oyuncu grubu gördük sahada. Başta Ernest Muci ve Jonas Svensson olmak üzere futbolcuların tamamı geçmiş maçlara oranla performanslarını daha da yukarıya çıkarttı.

FEDAKÂRCA MÜCADELE ETTiLER

10 eksikli bir kadroya rağmen Serdar Topraktepe taşları doğru yerlere koyarak, tempolu ve baskılı oynayan Beşiktaş’ın vizyonuna ve misyonuna uygun bir anlayışla takımını oynattı.

Al-Musrati takımı orta alanda hem organize etti hem de savunmanın önündeki alanı çok iyi kapattı. Necip Uysal gerçek bir savaşçıydı, Joe Warrall hatasız oynadı. Milot Rashica, Jackson Muleka ve Gedson Fernandes kaslarına kramp girene dek mücadele etti. Rachid Ghezzal fiziksel olarak tam hazır olmamasına rağmen fedakarca mücadele etti.

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HIZLI OYNADI VE HEP GOLÜ DÜŞÜNDÜ

Her şeyin ötesinde hızlı oynayan ve maçın her bölümünde golü düşünen bir Beşiktaş izledik. Ankaragücü topu iyi kullanan, iyi bir takım.

Dün kaleci Bahadır Güngördü iyi bir maç çıkarttı. Stoperler Uros Radakovic ve Nihad Mujakic hamlelerinde başarılıydı. Kişilikli oynayan ve iyi mücadele eden bir Ankaragücü’ne karşı Beşiktaş, daha da farklı kazanabilirdi.

ALKIŞLAR SERDAR TOPRAKTEPE’YE

Aylar sonra ilk kez futbolseverler Beşiktaş’ın futbol oynadığını, tempo yaptığını ve pres yaptığına tanıklık etti. Maçı izleyen Beşiktaşlılar sahada siyah beyazlı takımın gerçek kimliğini gördü. Serdar Topraktepe’yi gerçekten kutlamak gerek. Vincent Aboubakar kendi kimliğini bulursa, Arthur Masuaku, Omar Colley, Mert Günok ve Semih Kılıçsoy dönerse; Alex Oxlade-Chamberlain de bu gruba güçlü bir şekilde katılırsa Beşiktaş bu istekli oyunuyla bu ligde her maçı kazanabilecek gücü olduğunu dün gösterdi.

Dün akşam güzel bir maç izledik. Oynamayı düşünen Ankaragücü’ne de, tempolu, baskılı ve hızlı oynayan Beşiktaş’a da tebrikler. Bu iki takım kupada salı günü bir kez daha karşılaşacak. Ankaragücü kupa maçında daha defansif bir kurguyla oynayacaktır ve dün akşamkinden farklı bir maç bekliyorum.