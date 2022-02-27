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Haber Giriş: 27.02.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş zor maçta yüksek bir karakter ortaya koydu

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GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Beşiktaş zor maçta yüksek bir karakter ortaya koydu

90+7’de Ersin, Konate’nin kafa şutunu harika çıkardı, bir büyük şoka daha izin vermedi.

Sezon başından beri deplasmanda maç kazanmakta zorlanan Beşiktaş, dün Sivas’ta galibiyet için gereken kararlılıkla başladı maça. Oyunun ilk bölümünde rakip yarı alanda Rachid Ghezzal ve Alex Teixeira ile etkili olan siyah beyazlılarda Atiba Hutchinson, savunma işe orta alan arasındaki bağlantıyı verimli bir şekilde oluşturdu. 39 yaşındaki emektar Kanadalı, hem oyun kurdu, hem orta alanda boşlukları kapattı hem de top kazandı. Ghezzal’ın müthiş çalımları ve sonrasında Atiba ve Alex Teixeira’nın çabasıyla gelen golde Batshuayi topu iğne deliğinden geçirdi.

GHEZZAL’DAN KRiTiK GOL

1-0 dan sonra gole reaksiyon gösteren ve iyi baskı yapan Sivasspor, kanatlardan getirdiği toplar ve yapılan ortalar ile etkili oldu. Tipik bir Yatabare golüyle de 1-1’e ulaştı. Devrenin sonunda dün sahanın en iyilerinden Umut Meraş’ın mükemmel ortasını şık bir kafayla bitiren Ghezzal, kritik bir dakikada Beşiktaş’ı bir kez daha öne geçirdi.

Sivasspor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)
Sivasspor 2-3 Beşiktaş (Maçın özeti ve golleri)

JOSEF TAM ZAMANINDA GiRDi

2. yarıda Önder Karaveli, sahada özellikle top Beşiktaş’ın ayağındayken sorumluluk almayan Necip’i oyundan çıkarıp; Josef’i sahaya tam zamanında sürdü. Bu değişiklikle orta alan güçlendi ve Atiba’nın da yükü hafifledi.

KÂBUSA ÇOK YAKLAŞTI AMA...

VAR ile gelen penaltı sonrası haftalar sonra 2 farka ulaşıp rahatlaması beklenen Beşiktaş, Fajr ile 3-2’yi bulan Sivasspor karşısında son dakikalarda net pozisyonları Güven Yalçın ve Ghezzal ile değerlendiremeyince bir kez daha kabus görmeye çok yaklaştı. Ancak Ersin 90+7’de Konate’nin köşeye giden kafa şutunu harika çıkardı ve bir büyük şoka daha izin vermedi.

Beşiktaş, ligde puan olarak geride olmasına rağmen oyuncu grubu böylesine zor bir deplasmanda 3 puanı almak için yüksek bir karakter ortaya koydu.

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