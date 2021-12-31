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Haber Giriş: 31.12.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş tur ile nefes aldı

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Beşiktaş tur ile nefes aldı

Siyah beyazlıların kazanma arzusu ve ciddiyeti, galibiyeti getirdi.

Beşiktaş ideale yakın bir kadroyla saha çıkmasına rağmen Altay karşısında ilk yarıda tek bir gol pozisyonu dahi üretemedi. Birlikte oynama devamlılığı ve pratiği olan Beşiktaş gibi bir takımın, savunması sorunlu bir ekip karşısında gol pozisyonu bulamamasının nedenlerinden ilki ofansif bölgede statik kalmaları, diğeri de rakip ceza sahasında sayısal olarak çoğalamamaları.

GÜVEN’iN ÇOK EKSiĞi VAR

Bunların üstüne Oğuzhan ve Güven de çok fazla topla oynayınca rakip savunmanın dengesini bozma şansı kalmadı. Güven’in oyun kurgusunu geliştirmesi şart. Çok eksiği var. Daha hızlı düşünüp topu ayağından daha çabuk çıkartmalı. Topun değerini bilip, daha az kaybetmeli.

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İkinci yarıda da pozisyon üretmekte zorlanan Beşiktaş, bir duran top sonrasında oluşan karambolle kaptanı Atiba golü buldu. Kupanın son şampiyonu Beşiktaş’ın kazanma arzusu ve ciddiyeti dün gece turu getirdi. Ancak ofansif bölgede sorunlar açık bir şekilde devam ediyor. Ayrıca takım boyunun ve bloklar arasındaki mesafenin kısalması da şart.

SAHANIN EN iYiSi JOSEF’Ti

Dün gece sahanın en iyisi Josef de Souza idi. Genç Serdar ve 1 ciddi pas hatası dışında Montero da iyi bir maç çıkarttılar. Michy Batshuayi ise son haftalarda olduğu gibi dağınık görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı.

Altay’a gelince... Ligde büyük bir kriz yaşayan İzmir temsilcisi dün son maçlarına oranla daha derli topluydu. Fakat bu futbol tur için kesinlikle yeterli değildi.

Atiba Hutchinsondan Önder Karaveli sözleri Aramızda iyi bir iletişim var
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