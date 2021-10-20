Beşiktaş top rakipteyken yetersiz

Beşiktaş, maça son derece baskılı, istekli ve hareketli başladı. Ancak oyun üstünlüğünün temsilcimizde olduğu bölümde Sporting’in 2 kornerde de Coates ile bire bir aynı golü atması bu seviyede kabul edilemiyecek bir durum. Üçüncü golde de yine köşe vuruşundan gelen topa Sportingliler vurdu ve VAR incelemesi ile penaltı kararı geldi. İnanılır gibi değil! 3 korner; 3 gol. Sporting’e akan oyunda pozisyon vermeden tek devrede 3 gol yiyen Beşiktaş, devrenin sonunda Alex Teixeira’nın mükemmel golü VAR’dan dönmese daha güçlü bir momentum ile ikinci yarıya girebilrdi.

iKiNCi YARI OYUN DiSiPLiNiNDEN KOPTU

Sporting, her ikili mücadeleyi önemseyen; fizik gücü yüksek, disiplinli bir takım. Beşiktaş’ta orta alanda topu alan her oyuncuya hemen baskı uyguladılar. Siyah beyazlı ekibimizin ise orta alanda böyle bir sertliği yok. Top rakipte iken bu sezon sorun yaşayan Beşiktaş’ın bir diğer problemi de gol atmasına rağmen Larin’in bu seviyede sol kanat oynayamıyor olması. N’Sakala da iyi bir hücumcu değil ve bu durumda sol kanattan topu rakip ceza sahasına taşımak mümkün olmuyor. İkinci yarıda oyun disiplininden uzaklaşan Beşiktaş, Sporting’e net fırsatlar verdi.

SPORTiNG LiZBON’UN STOPERLERi BETON GiBi

Dün Sporting takımının oyun disiplini ve orta alandaki baskısı gerçekten de parmak ısırttı. Orta alandaki 4’lü ve stoperler deyim yerindeyse beton gibi. Bu seviyede daha sıkı ve sert olmak zorundasınız. Sergen Yalçın, Gökhan Töre’yi nedense çok tutuyor. Ancak Gökhan bu güveni hep boşa çıkartıyor. Maalesef tek yaptığı şey top kaybetmek. Beşiktaş’ın acilen takım sertliğini artırması şart. Alex Teixeira sol önde de düşünülebilir. Dün Batshuayi ve Ghezzal dışında hücumda çözüm arayan yoktu. Kabul edelim ki Beşiktaş’ın bu savunma hattı Şampiyonlar Ligi seviyesinin altında. Bu arada Beşiktaş’ın rakip analizi yapan ekibi, Sporting’in bu duran top setlerini neden incelemez? İlk iki golün sahibi olan stoper Coates geçen sezon 7 gol atmış. Maç öncesinde ısınırken de aynı seti çalıştılar ve oyun içinde uygulayıp 3 gol attılar. Pes vallahi!