Beşiktaş takım ruhuyla!

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Şu çok net ki: Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte yeniden takım ruhu yakaladı. Futbolcuların vücut dili, kazanma arzusu ve ortaya koydukları mücadele üst üste gelen galibiyetlerin anahtarı. Dün hemen hemen hiç atak şansı bile vermediği Trabzonspor’a karşı Rafa Silva’nın çıkarken kaybettiği topla 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen yüksek tempo ve baskıyla oynayan Beşiktaş, kazanmayı hak eden taraftı.

İlk yarıda Ciro İmmobile ve Rafa Silva ile girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan siyah beyazlılar, ikinci devrede şiddetli baskı ile topu kanatlara hızlı indirerek etkili oldu. Nitekim 2 gol de Arthur Masuaku ve Milot Rashica ile kenarlardan geldi.

EN ÖNEMLi TRANSFER JOAO MARİO

Beşiktaş'ta a son maçlarda Joao Mario’da büyük bir çıkış var. Solskjaer onu daha derinde oyun kurucu olarak kullanıyor ve yüksek teknik kalitesiyle Joao Mario, iyi bir bağlantı oyuncusu rolünü başarılı bir şekilde icra ediyor. Şu an için Beşiktaş’ın en önemli transferi Joao Mario. Solskjaer, Alex Oxlade-Chamberlain’i de kazanmak için çaba sarfediyor. Dün Beşiktaş’ın en iyisi savunmada kusursuz oynayan, her ikili mücadeleyi kazanan Emirhan Topçu idi. Gedson Fernandes, Joao Mario ve Masuaku da takımın öne çıkanlarıydı. Gedson Fernandes gerçekten de çok değerli bir futbolcu. Bu kadar yüksek enerji ve tempoyla oynayan bir oyuncuyu Beşiktaş, satmamalı.

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11’DE ‘0’IN BAŞKA İZAHI OLAMAZ

Trabzonspor'a gelince... Bordo mavililer, dün pozisyona girmeden 1-0 öne geçmesine rağmen maçın büyük bölümünde beklenen futbolunun çok gerisindeydi. Trabzonspor, deplasmanda hiç galip gelemedi. Oyuncu grubu büyük ölçüde maç kaybetmeyi dert etmeyen karakterde futbolculardan oluşuyor. 11 deplasmanda “0” galibiyetin başka izahı yok.