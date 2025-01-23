Beşiktaş Solskjaer ile parıldadı

Haberin Devamı

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer belli ki oyuncularla yaptığı 1’e 1 görüşmelerde hem özgüven aşılamış hem de nasıl bir oyun istediğini dikte etmiş. Gerçekten de izleyenlerin keyif aldığı, oynayanların zevk aldığı bir Beşiktaş vardı sahada.

DAHA DA FARKLI KAZANABiLiRDi

Athletic Bilbao gibi Avrupa Ligi’nde liderliğe oynayan, Avrupa’da hiç maç kaybetmemiş ve sadece 2 gol yemiş bir takım karşısında 4-1’lik galibiyet gerçekten de harika. Atılan gollerin dışında kaçan fırsatlardaki pozisyonlar da müthiş geçiş hücumlarıyla geldi. Beşiktaş bu karşılaşmayı daha da farklı kazanabilirdi.

YETENEĞiNi iLK MAÇTAN GÖRDÜK

Solskjaer'in taktiksel olarak yetenekli bir teknik adam olduğunu daha ilk maçtan gördük. Ayrıca futbolcuları çok iyi tanıdığını ve Beşiktaş takımını ciddi anlamda çalıştığını da gösterdi. Yaptığı ilk değişikliklerde Arthur Masuaku ve Ciro İmmobile’nin 90 dakikalık bir mücadeleyi çıkaramayacak durumda olduklarının da farkında.

Haberin Devamı

MUCi BAMBAŞKA BiR SEViYEDEYDi

Dün Muci, bambaşka bir seviyede oynadı. Yeteneğini ve potansiyelini fazlasıyla gösterdi. Rashica 2 gol, 1 asist ile yıldızlaşırken 1 gollük topunu da savunma çizgiden çıkarttı. Rafa Silva, Gedson ve Musrati harika bir maç çıkarttılar. Svensson da Nico Williams’a adım attırmadı. Mert Günok her zaman ki gibi güven verdi. Dün Beşiktaş, taraftarına umut ve neşe verdi. Solskjaer geldiği ilk andan itibaren açıklamaları ve pozitif enerjisiyle Beşiktaşlılar tarafından çok sevildi ve dün harika bir futbolla da büyük bir güven aşıladı.

ÇÖZÜM ODAKLI BiR BAŞKAN

Son bir cümle de Serdal Başkan’a. Çok zor bir dönemde ateşten gömlek giydi, çözüm odaklı icraat adamı olduğunu da her geçen gözlemliyoruz. Beşiktaş, evinde taraftarıyla bütünleştiği zaman her maçı kazanabilir. Bilet fiyatlarında yapılan indirimin ne kadar etkili olduğunu da dün akşam gördük.