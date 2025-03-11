Beşiktaş sert oyuna boyun eğiyor!

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Beşiktaş, akıcı ve hareketli başladığı maçta ilk yarının büyük bölümünde üstün bir futbol sergilese de kaleye çok az şut attı ve tek isabetli şutu olan penaltıdan İmmobile ile golü buldu. Solskjaer’in takımı kesinlikle atakları bir şekilde sonuçlandırmalı. Aksi takdirde çok fazla geriye koşmak durumunda kalıyor. Ayrıca duran toplarda da herhangi çalışılmış bir organizasyon göremiyoruz. İkinci yarıda düşen tempo ve Gaziantep’in duran toptan bulduğu beraberlik golünün ardından siyah beyazlılar, rakibinin sert, kalabalık ve dirençli savunmasını çözemedi. Dikkat edin Beşiktaş, sert ve agresif rakipler karşısında bu sezon çaresiz kalıyor. Oyuncu grubu isyankar değil, takım çok yumuşak.

HAKEM KONTROLÜ TAMAMEN KAYBETTi

İkinci yarıda Gaziantep takımının olağanüstü mücadelesini de alkışlamak lazım büyük bir direnç ortaya koydular ancak hakem Zorbay Küçük, kontrolü tamamen kaybetti ve verdiği-vermediği kararlarla ev sahibi oyuncuları, tribünleri adeta çıldırttı. Açıkçası ben bir Anadolu takımın İstanbul’da 3 büyüklere karşı bu kadar sert ve faullü bir oyun sergilediğini hatırlamıyorum. Ancak herşeye rağmen Beşiktaş, 1 kişi eksik kalan rakibi karşısında iç sahada daha sakin ve şuurlu bir futbol sergilemeliydi. Telaşlı ve aceleci oyun ile sonuç alamazsınız.

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DEĞiŞiKLiKLER OLUMLU YANSIMADI

Solskjaer'in yaptığı oyuncu değişiklikleri de olumlu yansımadı. Joao Mario çıktıktan sonra pas kalitesi iyice düştü ve panikle oynayan Beşiktaş, rakibine boyun eğdi. Bakalım Norveçli teknik adam bu maçı nasıl analiz edecek? Dersler çıkarabilecek mi? Gaziantep’in kaliteli bir orta sahası, savaşçı bir savunması var. Kaliteli bir santrforları olsa çok daha fazla puan alıp ligde başka bir konumda olurlardı.