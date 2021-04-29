Beşiktaş, Rize karşısında süper bir 60 dakika oynadı

Başlama düdüğünden itibaren kazanma arzusu ve kararlılığını sahaya yansıtan Beşiktaş, ilk 45 dakikada rakip ceza alanında 23 kez topla buluştu. Başta Ghezzal olmak üzere Ljajic ve Gökhan Töre kalabalık Rizespor savunmasının arasında çok ince işlere imza attılar. Ghezzal’ın N’Koudou’ya yaptığı asist sezonun özetler nitelikteydi. VAR’dan dönen 2 gol dışında kaleci Gökhan’ın kurtarışları farkın büyümesini engelledi.

GÖKHAN, SANTRFORDA LARIN'DEN DAHA İYİ

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Beşiktaş, Gökhan Töre ve Ghezzal’ın birbirine nazire yaparcasına attığı 2 şık golle maçı 3-0’a getirdi. Gökhan Töre bu yeni rolünü benimsedi ve Larin’in santrfor performansından çok daha verimli. Gökhan, hareketli, teknik ve güçlü bir oyuncu. Sergen Yalçın, olumsuzluklardan bile takımı lehine çözümler üretebiliyor. Dün kulübenin yetersizliği yüzünden son bölümde sıkıntı yaşayan siyah beyazlılar arka arkaya yediği 2 gol ile duraklamalara sancılı girdi.

SERGEN YALÇIN'IN DURUŞU EN ÖNEMLİ FAKTÖR

Rize deplasmanında sezonun en değerli 3 puanlarından birini elde eden Beşiktaş, açık ve net ifade edelim dün oynadığı 60 dakikalık futbolla maç kaybetmez. Görünen o ki sadece güçlü oyun değil Beşiktaş’ın takım ruhu ve arkadaşlık seviyesi de son derece yüksek. Yoğun maç takviminde eksiklere rağmen bu konsantrasyon seviyesi ve kazanma arzusu şampiyonluk yarışında önemli. Tüm futbolcular özveriyle oynuyor ve sorumluluklarının farkında. Sergen Yalçın’ın işler iyi gitmediği zaman bile sergilediği özgüvenli duruş Beşiktaş’ın bu sezonki zirve yürüyüşünde önemli bir faktör.