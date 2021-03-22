Beşiktaş önemli bir fırsat tepti

Sergen Yalçın’ın 89’daki Ozan’ın beraberlik golüne kadar sadece 1 oyuncu değişikliği yapması maçın berabere bitmesinde büyük etkendi. F.Bahçe’de ise İrfan Can ve Samatta’nın 11’de olup da Sosa ve Ozan’ın olmaması akıllarda soru işareti bıraktı,

Beşiktaş ilk yarıda F.Bahçe’nin orta alandaki kalabalık, alan daraltan savunmasına çare üretemedi. Siyah beyazlı ekip %63 oranda topa daha fazla sahip olsa da ofansif aksiyonlar ve hücumda gereken hareketlilikten uzaktı. F.Bahçe ise savunmaya odaklanmış bir anlayış ile sahadaydı. Kazanmak zorunda olduğu bir maçta sarı-lacivertlilerin kendi yarı alanında bekleyip kontrataklar ile gol araması çok da akla yatkın gelmedi.

ALTAY BAYINDIR iNANILMAZDI

İkinci yarının başında Vida’nın golüyle öne geçen Beşiktaş, Aboubakar ile 2 kez gole yaklaşsa da kaleci Altay inanılmaz kurtarışlarıyla takımını

maçta tuttu. Son bölümde oyuncu değişiklikleri ile daha ofansif bir anlayışa dönen Fenerbahçe, karşısında Sergen Yalçın yorgunluk belirtileri gösteren bazı oyuncularını ısrarla sahada tuttu. 5 değişiklik yapan ve fiziksel olarak daha diri olan sarı lacivertliler karşısında Sergen Yalçın neden değişiklik yapmadı, anlamak mümkün değil.

AZ KALSIN YENiLECEKTi

Risk alan ve kendi yarı sahasında geniş alanlar bırakan Fenerbahçe karşısında LarinN’Koudou değişikliği daha önce yapılmalıydı. Beşiktaş, üstün oynadığı, ikinci golü kendisine getirecek fırsatları kaçırdığı bir maçta az kalsın sahadan puansız ayrılacaktı.

Sergen Yalçın’ın 89’daki Ozan’ın beraberlik golüne kadar sadece 1 oyuncu değişikliği yapması maçın berabere bitmesinde büyük etkendi.

F.Bahçe’de ise Sosa ve Ozan son bölümde etkili oynadılar.

SORULAR SORULAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut aç eksiği olan irfan Can Kahveci ile neden başladı?

· Jose Sosa ve Ozan Tufan’a dün derbide neden 11’de yer vermedi?

· Mbwana Samatta hangi performans kriterine dayanarak oynatıldı?

· Kazanmak zorunda olduğu bir karşılaşmada Fenerbahçe neden 70 dakika boyunca savunmada bekledi?

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...