Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar GÜNTEKİN ONAY
Güntekin Onay
Güntekin Onay
Güntekin OnayYazarın Tüm Yazıları

Beşiktaş maçı kazanmayı hak etmedi

#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig

Siyah beyazlıların acilen oyunun iki yönünü de oynayabilen kaliteli bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var.

Haberin Devamı

Beşiktaş açısından ilk 45 dakikadaki tek olumlu şey skor idi. Siyah beyazlılar hücumda üretkenlikten uzak olmasına rağmen Cenk Tosun ile 1 gol buldu bir kez de direğe takıldı. Orta alanda, özellikle savunmanın önündeki alanı kapatmakta güçlük çeken Beşiktaş, hiç de emniyetli bir görüntü vermedi. Karagümrük direkt hücumlar ile Beşiktaş savunmasını sallarken yakaladığı fırsatları kullanamadı.

ETKiLi HÜCUM YAPAMADI

İlk yarıda Aboubakar çok etkisiz idi ve az topla buluştu. Şenol Güneş 2’ci yarıya Saiss’ı savunmaya yönelik orta saha olarak sahaya sürdü, oyunun devamında da stopere çekti. 1-1’den sonra oyun üstünlüğünü tekrar eline geçiren Beşiktaş gol pozisyonu üretmekte çok zorlandı ve etkili hücumlar yapamadı.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Şenol Güneşten Amir Hadziahmetovic açıklamasıBeşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Amir Hadziahmetovic açıklamasıHaberi görüntüle

GEDSON SiVAS’TA ARANACAK

Dün siyah beyazlıların oynadığı futbol kesinlikle kazanmak için yeterli değildi. Gedson Fernandes’in maçın bitiminde hakeme itiraz ederken gördüğü sarı kart ve cezalı duruma düşmesi de siyah beyazlıların hafta sonu Sivas’ta işini güçleştirecek. Beşiktaş’ın acilen oyunun iki yönünü de oynayabilen kaliteli bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Bir cümle de Muleka için:

Haberin Devamı

Bir futbolcu etkisiz kalabilir, kötü de oynayabilir ama en azından sonradan oyuna girdiği bir maçta ortaya bir enerji koyar.

Dün Beşiktaş’ta sadece Gedson Fernandes ve Tayfur bekleneni verdi. Rosier de eski fizik gücünden çok uzakta. Hafta sonu maç oynamamış olmasına rağmen fiziksel olarak arkadaşlarının gerisinde. Beşiktaş dünkü futboluyla kazanmayı hak etmedi.

Karagümrük ise Dünya Kupası arasını en iyi geçiren takım. Oyunları çok gelişti.

#Beşiktaş#Aboubakar#Süper Lig
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Beşiktaş orta sahasına bir Andrea Pirlo lazım

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Bu taraftar daha ne yapsın koç?

 ÜNAL ÖZÜAK
ÜNAL ÖZÜAK

Para verip bilet almaya değecek adam Arda Güler

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

Oyuncu değişiklikleriyle bile gövde gösterisi yaptı

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN
TÜM YAZARLARIMIZ