Beşiktaş maçı kazanmayı hak etmedi

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Beşiktaş açısından ilk 45 dakikadaki tek olumlu şey skor idi. Siyah beyazlılar hücumda üretkenlikten uzak olmasına rağmen Cenk Tosun ile 1 gol buldu bir kez de direğe takıldı. Orta alanda, özellikle savunmanın önündeki alanı kapatmakta güçlük çeken Beşiktaş, hiç de emniyetli bir görüntü vermedi. Karagümrük direkt hücumlar ile Beşiktaş savunmasını sallarken yakaladığı fırsatları kullanamadı.

ETKiLi HÜCUM YAPAMADI

İlk yarıda Aboubakar çok etkisiz idi ve az topla buluştu. Şenol Güneş 2’ci yarıya Saiss’ı savunmaya yönelik orta saha olarak sahaya sürdü, oyunun devamında da stopere çekti. 1-1’den sonra oyun üstünlüğünü tekrar eline geçiren Beşiktaş gol pozisyonu üretmekte çok zorlandı ve etkili hücumlar yapamadı.

GEDSON SiVAS’TA ARANACAK

Dün siyah beyazlıların oynadığı futbol kesinlikle kazanmak için yeterli değildi. Gedson Fernandes’in maçın bitiminde hakeme itiraz ederken gördüğü sarı kart ve cezalı duruma düşmesi de siyah beyazlıların hafta sonu Sivas’ta işini güçleştirecek. Beşiktaş’ın acilen oyunun iki yönünü de oynayabilen kaliteli bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı var. Bir cümle de Muleka için:

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Bir futbolcu etkisiz kalabilir, kötü de oynayabilir ama en azından sonradan oyuna girdiği bir maçta ortaya bir enerji koyar.

Dün Beşiktaş’ta sadece Gedson Fernandes ve Tayfur bekleneni verdi. Rosier de eski fizik gücünden çok uzakta. Hafta sonu maç oynamamış olmasına rağmen fiziksel olarak arkadaşlarının gerisinde. Beşiktaş dünkü futboluyla kazanmayı hak etmedi.

Karagümrük ise Dünya Kupası arasını en iyi geçiren takım. Oyunları çok gelişti.