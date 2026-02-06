Beşiktaş, Kocaeli'den istediğini aldı

Haberin Devamı

Kocaelispor'un futbol anlayışı top rakipte iken adam adama eşleşme, yakın, temaslı ve gerekirse de faule dayalı bir oyun. İlk hedefleri rakip kim olursa olsun oynatmamak. Bunu da büyük ölçüde iyi yapıyorlar. Futbolda oyuncu kalitesini en kolay anlayacağımız temel verilerden ilki: baskı altında, yakın markajda iken top alabilme ve kullanabilme becerisi.

Dün Beşiktaş’ın sahaya çıkan 11’inde, özellikle orta ve ön alanda top tutup, pas yapma, dribbling özelliğine sahip oyuncular yoktu. Kanat bekleri de benzer niteliklere sahip olmayınca top Kocaelispor yarı alanında hemen hemen hiç kalmadı. Ev sahibinin penaltı golüyle öne geçmesinin ardından Beşiktaş, oyuncu değişikliklerine kadar top ayağındayken hiç etkili olamadı.

İkinci yarının başlamasıyla oyuna dahil olan Olaitan ve son yarım saatlik dilimde görev yapan Orkun ve Cengiz’in yüksek teknik becerileri Kocaelispor’un kilidini belli ölçüde kırdı. Ancak bu kez de santrfor olarak konumlanan Mustafa Hekimoğlu’nun arkasında rakip savunmacı varken fiziksel olarak güçsüzlüğü nedeniyle siyah beyazlılar sorun yaşadı. Ligimizdeki oyun ne yazık ki böyle. Stoperler santrforun ensesinde ve adam adama agresif bir şekilde döndürmemek için oynuyor. Bu yüzden güçlü ve uzun boylu santrfor tiplemesi şart. Dün, Kocaeli’nin markajından kurtulma becerisi gösteren ve fiziksel gücüyle ayakta kalan bir tek Olaitan’ı izledik. Topla her buluşmasında çabuk ve öne doğru oynadı. Açık alanlarda ne kadar etkili olduğunu biliyorduk lakin dün dar alanda da iyi işler yaptı.

Bir diğer yeni transfer Yasin ise çok belirgin hatalar yapmamış olmak ile birlikte ürkek ve güvensizdi. Fiziksel olarak da hazır görünmedi. Ancak 19 yaşında bir futbolcu için oyun ve pozisyon bilgisi konusunda sırıtmadı. Bundan önceki 2 maçını 6 puanla kapatan Beşiktaş, dün sert bir deplasmandan 1 puanla istediğini alarak döndü.