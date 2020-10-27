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Haber Giriş: 27.10.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş kendini bulmuş

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Beşiktaş kendini bulmuş
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Kartal, 10 kişi kalana dek istekli, dikkatli ve organize idi.

22 günlük ara Beşiktaş’a her anlamda iyi gelmiş. Son derece istekli, dikkatli ve saha içinde birbirine yakın oynayan, organize bir Beşiktaş izledik. Josef’in atıldığı 67’inci dakikaya kadar oyunu çok rahat bir tempoda götüren siyah beyazlılar skora da kolay gitti. Sergen Yalçın Atiba’ya hücumda istasyon görevi vermiş. Kanadalı emektar futbolcu da bu görevi iyi yaptı. Aboubakar ile hücum hattında güçlü bir iletişim kuran Atiba şık da bir gole imza attı.

GHEZZAL VE ROSIER TAMAM

İlk kez forma giyen yeni transferler Ghezzal ve Rozier olumlu bir görüntü ortaya koydular. Ghezzal’ın çok yumuşak bir sol ayağı var ve oyun görüşü üst seviyede. Rosier ise atletik, güçlü ve dikkatli. Larin’e yaptığı asist de usta işiydi. 22 günlük ara Wellinton, Vida ve N’Sakala’ya iyi gelmiş. Denizlispor, Beşiktaş 10 kişi kalana kadar pozisyon bulamadı. Ancak Josef’in atılmasından sonra maçın 3-1’e gelmesi siyah beyazlı ekibi son bölümde telaşlandırdı.

FUTBOL BÖYLE BiR OYUN

Futbol öyle ilginç bir oyun ki rehaveti ve hatayı kesinlikle affetmiyor. 75 dakika Beşiktaş ceza alanına giremeyen Denizlispor son 15 dakika maçı 3-3’e de getirebilirdi. Kaleci Ersin, çok dar bir açıdan yememesi gereken bir gol yedi. İkinci golde de Sacko karşısında yeterince büyüyemedi. Beşiktaş kalesine sezon başından bu yana 21 şut gelmiş. Bu alanda ligde 21 takım içinde 6’ncı sırada. Ancak bu 21 şutun 9’u gol olmuş. Genç kaleci Ersin, kurtarış yüzdesini arttırmalı.

Beşiktaş kendini bulmuş

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