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Haber Giriş: 29.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş gücünü gösterdi

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Beşiktaş gücünü gösterdi

Karagümrük karşısında 50 dakika 1 kişi eksik oynayıp 3 puan almak çok değerli.

Beşiktaş, karşılaşmaya son derece iştahlı, baskılı ve tempolu başladı. Siyah beyazlılar 45 dakikanın her anında sahanın her bölgesinde Karagümrük karşısında önce fiziksel sonra da teknik olarak büyük üstünlük kurdu.

Israrla geriden oyun kurmak isteyen konuk ekibi yoğun pres ile çıkartmayan Beşiktaş, Batshuayi ve Larin ile net fırsatlar da yakaladı. Aradığı golü Alex Teixeira’nın klas ayak içi plasesiyle bulan siyah beyazlılar, devrenin sonunda Batshuayi ile direğe takıldı.

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Merakla ve heyecanla beklenen iki yeni transfer de kalitelerini sahaya yansıttılar. Batshuayi çok hareketli, çabuk ve fırsatçı. Alex ise ligimizin üstünde bir kaliteye sahip. Brezilyalı yıldız dünkü gibi daha çok gol izletir bizlere.

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İkinci yarının başında Salih’in atılmasıyla Beşiktaş 10 kişi kalınca oyunda roller değişti. Daha çok skoru koruma duygusuyla oynayan siyah beyazlılar, Vida ve Batshuayi ile yakaladığı net pozisyonları gole çeviremeyince maçı koparma şansını da tepmiş oldu.

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Son dakikalar siyah beyazlılar açısından sıkıntılı geçse de 50 dakika 1 kişi eksik oynayıp 3 puan almak çok değerli.

Beşiktaş henüz gol yemedi ve hücumda problem çözecek çok sayıda oyuncusu var.

Dünkü maçın ilk yarısı siyah beyazlıların gücü konusunda net fikirler verdi.

Karagümrük ise gerek 11’e 11 gerekse de 11’e 10 oynanan bölümlerde beklentilerin çok altında bir futbol sergiledi.

Beşiktaş gücünü gösterdi

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