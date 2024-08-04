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Beşiktaş ezdi geçti

#Süper Kupa#Beşiktaş#Galatasaray

Taraftarıyla, takımıyla her alanda G.Saray’dan üstün olan Kartal hak etti.

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Beşiktaş çok daha organize, kararlı ve fiziksel olarak çok daha iyi durumdaydı. Galatasaray’a pozisyon vermeden 5 gol atıp tarihi bir zafer elde etti. İlk dakikada gelen golün ardından çok akılcı oynayan siyah beyazlılar son şampiyona pozisyon dahi vermedi. Beşiktaş çok mu iyiydi? Hayır. Galatasaray çok kötüydü. Son yıllarda bu kadar kötü bir Galatasaray görmedik. Bu kadar oturmuş bir takım 90 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremedi. Okan Buruk’un neden Davinson Sanchez ve Kerem Demirbay’ı yedek bıraktığını anlayamadık. Ama son şampiyon büyük bir rehavetle hiç hazır görünmedi ve ezeli rakibi karşısında büyük bir darbe yedi.

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G.SARAY TATiLDEN GELMiŞ GiBiYDi

Okan Hoca çift santrfora döndü, ardından da Torreira’yı çıkartıp farklı mağlubiyete davetiye çıkarttı. Galatasaray’a tarihi hezimet yaşatan Beşiktaş saha içinde çok organize ve ne yaptığını bilen taraf idi. Van Bronckhorst’un takımı çok iyi alan daraltıp ön alan baskısı yapıyor. Colley yanında Paulista gibi lider bir stoper ile harika bir performans ortaya koydu. Rafa Silva ve İmmobile büyük kalite. Al Musrati oyun lideri. Beşiktaş çok daha kararlı ve enerjik görünürken Galatasaray tatilden gelmiş gibiydi. Beşiktaş akılcı ve tarihi bir zafer elde etti.

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BURUK’UN HAMLELERi SKORA ETKi ETTi

Taraftarıyla, takımıyla Süper Kupa’da her alanda Galatasaray’dan daha üstün olan Beşiktaş kupayı fazlasıyla hak etti. Bu 5-0’lık galibiyette Okan Buruk’un önce çift santrfora dönmesi ve ardından da Torreira’yı da çıkartıp orta alanı boşaltmasının etkisi de göz ardı edilemez. Rafa Silva, Jonas Svensson, Ciro İmmobile ve Giovanni Van Bronckhorst bu görkemli galibiyetin mimarları oldu.

#Süper Kupa#Beşiktaş#Galatasaray
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