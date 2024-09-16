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Beşiktaş değişiklikler ile geriye gitti

#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig

Van Bronckhorst ilk zor sınavında kırık not aldı.

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Formda Beşiktaş, henüz 13’üncü dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor’u yenemedi. Bunun çeşitli sebepleri var:

1- Trabzonspor’un Şenol Güneş’in gelişiyle ivme kazanması ve mücadele gücünü yükseltmesi.

2- Kaleci Uğurcan ve Stefan Savic’in kusursuza yakın bir performansla oynamaları.

3- Beşiktaş’ta santrfor Ciro İmmobile’nin kalabalık Trabzonspor savunması arasında kaybolması.

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SVENSSON NEDEN ÇIKTI?

4- Van Bronckhorst’un erken ve yanlış oyuncu değişiklikleri... Siyah beyazlı takım baskıyı kurmuşken iyi oynarken, Ernest Muci ve Onur’un girmesine gerek yoktu. Sahanın en iyilerinden Jonas Svensson neden çıktı? Mustafa Hekimoğlu için böyle sert ve yoğun tansiyondaki bir maçta oyuna girmek için erken değil mi? Ne kadar kötü oynarsa oynasın, Ciro İmmobile gibi bir golcü skor gerekiyorken çıkmamalıydı. Çünkü alternatifi yok.

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5- Hakem Ali Şansalan, oyunun sürekli durmasına ve 2.5, 3’er dakikalık duraksamalara göz yumdu. Maçın temposuz geçmesi ve ritm kazanmamasının nedeni hakemin buna izin vermesiydi.

6- Beşiktaş maçın genelinde sabırlı oynadı. Bu olumlu ancak yavaş dolaşan top Trabzonspor’un dengesini bozacak top hızı yoktu.

7- Beşiktaş yedek kulübesi, ilk 11’i zorlayacak veya alternatif olacak düzeyde değil. UEFA Avrupa Ligi maçlarıyla birlikte siyah beyazlıların işi daha da zorlaşacak.

10 KiŞiLiK TRABZONSPOR’UN DiRENCiNi KIRAMADI 

Dün 10 kişi oynayan Trabzonspor’un direnci ve mücadelesi alkışı fazlasıyla hak etti. Yeni transfer Simon Banza sahada adeta ruhunu bıraktı. Bir santrforun top rakipte iken bu kadar çok mücadele ettiğine uzun süredir tanıklık etmemiştik.

Dün Beşiktaş koşullar ne olursa olsun 80 dakikadan fazla 10 kişi oynayan Trabzonspor’u yenmeliydi. Siyah beyazlılar 3 puan için önemli bir fırsatı tepti. Açıkçası teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ilk zor sınavında kırık not aldı.

#Beşiktaş#Trabzonspor#Süper Lig
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