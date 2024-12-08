Beşiktaş daha çok istedi

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Beşiktaş, uzun yıllardır en olumsuz koşullarda, kadro kalitesi ne olursa olsun, eksikler, cezalar, maç içinde eksik kalmalar gibi felaket senaryolarına rağmen her daim Fenerbahçe’yi yenmeyi bilmiştir. Dün de böyle oldu. 26 maçtır deplasmanda maç kaybetmeyen, formda ve süper geniş kadroya sahip Fenerbahçe dün maça favori çıkmasına rağmen Beşiktaş kadar galibiyeti istemedi.

DiSiPLiNLi VE ORGANiZE iDi

Beşiktaş, top Fenerbahçe’nin ayağındayken son derece disiplinli idi ve haftalar sonra yüksek yardımlaşma ve organizasyonla oynadılar. Hem de Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai yokken. Gedson Fernandes ve Emirhan Topçu olağanüstü bir futbol oynadılar. Rafa Silva Fenerbahçe orta sahası ve savunmasını çok yıprattı. Kaleci Mert Günok kritik pozisyonlarda görevini yaptı. Jonas Svensson da çok çalıştı.

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Ancak dün Beşiktaş’ın galibiyetindeki en önemli faktör Serdar Topraktepe’nin kurguladığı oyun planı idi. Fenerbahçe’nin oyunu kontrol etmesine izin vermeyen Beşiktaş, haklı bir galibiyet elde etti.

DZEKO NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Fenerbahçe’de ise dün bir coşku problemi vardı. Bu anlamsız durgunluk, iştahlı Beşiktaş’ı deplasmanda yenmek için yeterli olmadı. Ayrıca Jose Mourinho, neden Edin Dzeko’yu oyundan çıkardı, anlayamadık. Edin Dzeko çıktıktan sonra Beşiktaş savunması çok rahatladı. Fenerbahçe son bölümdeki karambol pozisyonları hariç Edin Dzeko çıktıktan sonra ne top tutabildi ne de etkili hücum yaptı. Hakem sahada Alexander Djiku olmasaydı gerçekten de iyi bir yönetim gösterecekti. Her şeyi gördü Djiku’nun kartlık pozisyonlarını görmedi.