Beşiktaş çift kulvarda devam

Tempo bu kadar düşük olunca da goller ya bireysel hatadan ya da duran toptan gelecekti. Nitekim öyle de oldu. Konyaspor’un yeni teknik direktörü takımın direncini arttıracak tedbirlere yöneldi ilk maçında.Bunda da kısmen başarılı oldu. Tüm oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Konyaspor, özellikle ikinci yarının tamamında savunmada kaldı

CENK TOSUN HAZIR DEĞİL

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, bu tarz oynayan rakiplere karşı savunma arasına ve arkasına yapılacak topsuz koşuları arttracak formüller bulmalı. Dün de genel anlamda siyah beyazlı futbolcular hücumda çok statiklerdi. Kanat bekleri N’Sakala ve Rosier biraz tempo yapmaya çalışsalar da, kanat forvet oynayan Hasic ve N’Koudou son derece etkisizdiler. Top sadece Oğuzhan’ın ayağından çıkan paslarda şekil kazanırken ilk maçına çıkan Cenk Tosun hazır bir görüntü ortaya koymadı.

KALİTE ARTTI AMA

Son bölümde maçı uzatmaya götürmek istemeyen Sergen Yalçın, değişikliklerle kaliteyi artırmak istedi. Aboubakar, Larin ve N’Koudou ile şanslar yakalayan Beşiktaş, üstünlük sayısını getirecek golü baskın oyununa rağmen bulamadı. Ancak toplam 5 değişiklik yapan Sergen Hoca, Necip-Josef-Atiba orta sahasıyla fizik kaliteyi arttırdı ama yaratıcılık konusunda sorunlar yaşadı. Mevcut kurguda ve rakip yarı alanda geçen bir maçta Bir Adem Ljajic veya Mensah hamlesi gerekmez miydi? Nitekim Atiba’nın yerine uzatmanın ikinci yarısına Mensah ile başladı siyah beyazlılar. Ancak bulduğu şansları değerlendiremeyen Beşiktaş ve iyi direnen Konyaspor penaltılara razı olmak durumunda kaldı

FİZİKSEL OLARAK YIPRANDI

Penaltı vuruşları ile da olsa 3 büyük rakibin olmadığı yarı finale kalarak kupanın favorisi olan Beşiktaş, turu 120 dakikada geçti geçmesine ancak 10 kişiyle 70 dakikalık bir lig ve 120 dakikalık bir kupa maçının ardından Gençlerbirliği maçı öncesinde fiziksel olarak yıprandı.