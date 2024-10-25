Beşiktaş bu galibiyetle yarışta 'Ben de varım' dedi

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Ama dakikalar geçtikçe daha olgun ve netice odaklı bir futbol sergiledi. Bu akılcı oyun ikinci yarıda daha da belirgin bir şekilde Beşiktaş’ı sonuca götürdü. Lyon, son derece güçlü bir takım. Ve tüm gücüyle Beşiktaş’ın üstüne çullandı. Siyah beyazlı temsilcimiz de savunmada iyi direnip, ani çıkışlarla pozisyon aradı.

Dün akşam Lyon karşısında Beşiktaş’ın teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst’la birlikte çok etkili bir kontratak takımı olduğunu gördük. Lyon, Alexandre Lacazette ve Corintin Tolisso gibi dünya çapında yıldızlarıyla çok güçlü bir takım. Beşiktaş’ın böyle bir rakip karşısında deplasmanda galip gelmesi gerçekten çok değerli. Siyah beyazlılar 3 puan alarak her anlamda büyük iş başardı.

Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş’ın kazandığı bu galibiyet çok önemli ve moral verici. Beşiktaş, bu 3 puanla Avrupa Ligi’ne tutundu ve “Ben de varım” dedi.

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Beşiktaş’ta dün özellikle Gedson Fernandes’i ve Emirhan Topçu’yu çok beğendim. Kaleci Ersin Destanoğlu da üstüne düşen görevi yerine getirdi ve sınıfı geçti.