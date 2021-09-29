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Spor Arena
Haber Giriş: 29.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beklentilerin çok üzerindeydi

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Beklentilerin çok üzerindeydi

Dünkü koşullarda Beşiktaş için 2-0’lık mağlubiyet hiç de kötü bir skor değil.

Amsterdam’a 12 eksikle giden Beşiktaş, mevcut kadrosuyla elinden gelen tüm mücadeleyi gösterdi. Umut’un da sakatlanmasıyla son 20 dakikayı U19 takımının iki stoperiyle oynamak durumunda kalan siyah beyazlılar, güçlü rakibi karşısında oyunun büyük bölümünde çaresiz kaldı.

Tüm olumsuzluklar içinde Batshuayi ile öne geçme şansı yakalayan ancak direğe takılan temsilcimiz, ikinci yarıda da Kenan’ın ağlara gönderdiği topta bu kez de Fransız hakemin ucuz düdüğünün gazabına uğradı. Omuz omuza nizami şarja Şampiyonlar Ligi seviyesinde faul çalıp gol iptal etmek bu kadar kolay olmamalı.

Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay
Ajax-Beşiktaş maçında tarihe geçen detay

CAN BOZDOĞAN ÇOK İYİYDİ BERKAY DA HİÇ HATA YAPMADI

Orta alanda 2001 doğumlu Can çok iyi bir maç çıkartırken sonradan oyuna giren 2003 doğumlu Berkay da hiç hata yapmadan maçı tamamladı. Böyle genç bir kadroyla Ajax deplasmanında özellikle ikinci yarıda oynanan futbol beklentilerin çok üzerindeydi.

Ajax çok formda ve özellikle de evinde oynadığı maçlarda bu sezon adeta devleşti. Bu takımın Portekiz şampiyonu Sporting’e deplasmanda 5 gol attığını da hesaba katarsak dünkü koşullarda 2-0 hiç de kötü bir skor değil. Gençlere güvenen ve şans veren, mevcut durumda enseyi karartmayan Sergen Yalçın’ı da ayrıca kutlamak gerekiyor.

Ajax - Beşiktaş maçında Fransız hakemden skandal karar
Ajax - Beşiktaş maçında Fransız hakemden skandal karar

Beşiktaş, eksiklerin de dönüşü ile Şampiyonlar Ligi’ne 3’üncü haftada başlangıç yapacak gibi gözüküyor. Ancak 52 bin kişiyle oynayan Ajax gibi Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi’nde iç saha maçlarını dolu tribünler önünde oynamanın formülünü aramalı.

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