Baskılı ama beceriksiz

Sahaya çıkan 11’lere bakınca Antalyaspor’un hücum hattındaki 4 futbolcusu Beşiktaş’ın önde oynayan 4 oyuncusundan çok daha golcü ve asistçi.

Hal böyle olunca da Beşiktaş, ilk yarıda yüzde 73 topa sahip olup oyunu kontrol etmesine rağmen konuk ekip akılcı taktiği ile 2-0’ı buldu. Baskılı görünen Beşiktaş ise yaratıcılık konusunda ciddi sorun yaşadı. Güven Yalçın ve Diaby kendilerine verilen şansı çok kötü kullandılar. Bunlara Boateng’in de kötü futbolu eklenince Beşiktaş ilk 45 dakikada gol bulamadı. Sergen Yalçın ikinci yarıya Güven ve Diaby’yi çıkartıp Ljajic ve N’kodou’yu alarak başladı. Öyle ki Güven 8; Diaby 7 aydır tek bir gole katkı yapmamışlar. Ne bir asist ne de golleri yok.

BURAK VE LJAJIC'SİZ GOL BULAMIYOR

Değişiklikler olumlu etki yaptı. İyi başlayan Beşiktaş, ikinci yarının başında 2 tane net pozisyon buldu. Önce Gökhan ardından Boyd net fırsatları gole çeviremezken Sergen Yalçın, maça başlayan öndeki 4’lüden sahadaki diğer 2’sini de oyundan alarak Umut Nayir ve Lens’i sahaya sürdü. Ljajic’in golü sonrasında beraberlik için umutlanan siyah beyazlılar Vida’nın net pozisyonunda kaleci Boffin adeta devleşince sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Dün bir kez daha şuna tanık olduk:

1)Burak Yılmaz’sız ve Adem Ljajic’siz Beşiktaş gol bulamıyor.

2)Diaby ve Güven Yalçın beklentileri karşılayamıyor.

RIDVAN YILMAZ ÇOK İYİYDİ

19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, temposu ve çalışkanlığının dışında çabukluğu ve hücuma olan katkısı ile son derece olumlu bir görüntü ortaya koydu. Biraz şanslı olsa 1 gol 1 asist ile maçı tamamlaması işten bile değildi. 3 aylık pandemi arasına rağmen Beşiktaş takım halinde fiziksel olarak iyi durumda göründü. Antalyaspor ise taktiksel olgunluk ve öndeki oyuncularıyla kazanmayı bildi ve tehlikeli bölgeden uzaklaştı.