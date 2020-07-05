Başakşehir ipleri elinde tutmayı bildi

Gerek ev sahibi Antalyaspor gerekse de Başakşehir çok zorlandılar. Tempo genel anlamda düşüktü. Başakşehir, savunmada dikkatli ve organize göründü ancak özellikle ilk 45 dakikada hücum zenginliğinden uzaktı.

KIRILMA ANI SAKATLIK

Okan Buruk’un takımı ikinci yarıda daha baskılı bir futbol oynadı ve rakip kalede pozisyonlar buldu. Başakşehir, Visca, Mahmut ve Alexiç gibi 3 önemli oyuncusundan yoksun çıktığı maçta kadro derinliğinin avantajıyla Mehmet Topal ve Robinho gibi isimlerin tecrübesinden faydalandı. Demba Ba’nın golü öncesinde uygun pozisyonda Lukas Podolski’nin lifinin atması maçın kırılma noktasıydı.

EN İYİSİ İRFAN CAN

1-0’dan sonra oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Başakşehir yüksek savunma konsantrasyonuyla son 15 dakikayı oynadı. Deneyimli oyuncularıyla topu kalesinden uzak tutan turuncu lacivertli ekipte orta alanda İrfan Can Kahveci sahanın en iyisiydi. Son dakikalarda 2 fırsat bulan ve birini Eila ile gole çeviren Başakşehir, 11 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor gibi ciddi bir rakibe karşı çok sıcak bir havada ve eksiklerine rağmen kazanarak yarışta ipleri elinde tutmaya devam etti.