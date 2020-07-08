Başakşehir duran toplarla

Başakşehir ilk yarıda o kadar düşük bir tempoyla oynadı ki, puan durumunu bilmeyen ve maçı seyreden biri ev sahibi ekibin ligde formalite maçları oynadığını sanır. Başakşehir her ne kadar yüksek konsantrasyon ile dikkatli bir görüntü ortaya koysa da, kapanan Denizlispor karşısında golü getirecek aksiyonlardan uzaktı. İkinci yarıda maç 0-0 devam ederken Rodallega’nın kaçırdığı 2 net pozisyon maçın dönüm noktasıydı. Birkaç dakika sonrasında kornerle gelen gol Enzo Crivelli’nin çalışkan ve hareketli oyunun bir anlamda mükafatı oldu.

CRIVELLI, İRFAN VE CLICHY

1-0’dan sonra daha fazla ayağa paslarla oyunun kontrolünü elinde tutan Başakşehir, VAR uyarısıyla penaltıdan bulduğu ikinci golle de maçı koparttı. İlginç olan Denizlispor’un kalesinde gördüğü ilk gol sonrasında hiç reaksiyon vermemesiydi. Aynı oyun anlayışı ile pasif bir görüntü ortaya koydular. Yeşil siyahlı ekip ancak 2-0’dan sonra gol için rakibinin üzerine gitti. Dün sahanın en iyileri Başakşehirden Crivelli, İrfan ve Clichy idi.

EMNİYETLİ OYUN

Turuncu lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, pandemi sonrasındaki maçlarda daha emniyetli bir oyunu tercih ediyor. Okan Hoca’nın daha fazla sonuç odaklı ve ekonomik bir oyuna yönlenmiş olması son haftalara girilirken doğal. Kadroda yaşlı oyuncu sayısı çok ve düşük tempoda kalmalarının nedeni biraz da bu yüzden. Ancak hücumda daha farklı opsiyonlar ve çözümler üretmeleri de şart. Dün 2 duran top ile kilidi açtılar.

'VAR' NEDEN UYARMADI?

Başakşehir bu galibiyetle şampiyonluk yarışında direksiyon koltuğunda oturmaya devam etti. Maçın ilk yarısında Demba Ba’ya yapılan hareket açık bir penaltıydı. Abdülkadir Bitigen hadi bu pozisyonu süzemedi VAR’daki Bahattin Şimşek neden uyarmadı? Artık hem üst tarafta hem de altta çok kritik maçlar oynanıyor. Hakemlerin ve MHK’nın çok dikkatli ve adil olmaları gerekiyor.