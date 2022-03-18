G.Saray, ilk yarıda 50 bin taraftarının müthiş desteği ile çok üst düzey bir karakter ortaya koydu. 2 pozisyon dışında Barcelona’ya istediği şansları vermedi ve bir korner sonrasında da Marcao ile golü bulmayı başardı. Öne geçmek temsilcimiz için çok değerliydi ama ondan daha önemlisi skoru korumak idi. Ne yazık ki disiplinli ve organize savunmaya rağmen Pedri’nin golüne engel olamadık.

TEKNiK KAPASiTESi YÜKSEK

Barcelona, teknik kalitesi çok yüksek bir takım ama ezeli rakipleri Real Madrid ve Atletico Madrid ile kıyaslayınca güçlü bir oyun karakteri ortaya koyamıyorlar. Kırılgan bir yapıları var. Agresif oyun ile Galatasaray, Barcelona’yı bozmayı başardı. Kabul etmek gerekir ki arada ciddi bir kalite farkı var üstün mücadele gücüyle bu eşleşmede 135 dakikayı tur şansını eşit olarak geçmeyi başardı Galatasaray. Bu takdir edilecek bir durum. Dün 11’de yer alan tüm futbolcular yüreğini, enerjisini her şeylerini ortaya koydu.

SAVUNMAYA GÖMÜLMENiN CEZASI

İkinci yarının başında sahada 10 kişiyken yenilen golde aşırı derecede savunmaya gömülmenin acısını çektik. Böylesine güçlü bir rakip karşısında kabul etmek gerekir ki topu mümkün olduğu kadar kalenizden uzak tutmak zorundasınız. Rakip yarı sahada hiç top tutamayınca Barcelona ciddi bir atak devamlılığı sağladı. Eksiğimiz, topu yeterince rakip yarı sahasına taşıyamamak ve o alanda tutamamak idi.

TEŞEKKÜRLER G.SARAY

İkinci devrenin tamamında kontrol Barcelona’da idi ve ne yazık ki bu durumu aşamadık. Gerçek şu ki Galatasaray tüm gücünü sahaya yansıtmasına rağmen Barcelona’nın kalitesiyle baş edemedi. İkinci yarının tamamında mahkûm bir oyun ortaya koyduk ve ne yazık ki bu durum kaçınılmaz idi. Her şeye rağmen G.Saray’a teşekkür etmemiz bir borç. Böylesine güçlü bir rakibe karşı büyük bir direnç ortaya koydukları için.