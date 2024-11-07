Avrupalı Beşiktaş

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst bu sezon ilk kez olumlu değişikler ile takımını yukarıya taşıdı. Al-Musrati ve Milot Rashica girdikten sonra taşlar yerine oturdu ve Beşiktaş kısa sürede skoru 2-0’a getirdi. Ernst Muci ve Semih Kılıçsoy, 2 genç oyuncu zaman zaman tercih hataları ile top kayıpları yapsa da 2’nci yarıda daha etkili oynayıp gollere imza attılar.

FARKLI KAZANMALIYDI

Aslında 2-0’dan sonra yakalanan fırsatlar ile 3-0 veya 4-0 bitecek maç son dakika Malmö’nün attığı golle 2-1 bitti. 36 takımlı bu ligde bir çok takım aynı puanda bitirecek ve gol averajı önemli. Beşiktaş, yakalamışken farklı kazanmalıydı.

KAZANMA ARZUSU YÜKSEKTi

Dün Semih 2’nci yarıda çok iyi bir futbol ortaya koyarken şık da bir gole imza attı. Gedson Fernandes ve Jonas Svensson Beşiktaş’ın temposunu yükselten oyunculardı. Cher Ndour çok koşuyor ama oyuna değer katmıyor.

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Kasımpaşa maçından sonra dün Beşiktaş’ın kazanma arzusu ve enerjisi yüksekti. Sakatlıktan dönen Milot Rashica, Gabriel Paulista ve AlMusrati ile siyah-beyazlılar tekrar eski güçlü oyununa dönecek izlenimini verdi.

‘GERÇEK’ HAKEMiN FARKI

Dün Süper Lig’den sonra “gerçek” bir hakem performansı gördüğümüzün de altını çizelim. Alman hakem Sven Jablonski kolay düdük çalmadı, oyunun hızlanmasını sağladı. Kartları yerinde kullandı. Umarım Süper Lig hakemleri maçı seyretmiştir.