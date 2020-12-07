Altay böyle istedi

Fenerbahçe maça geçen hafta Beşiktaş’a kaybeden kadrodan 5 farklı oyuncuyla başladı. Bunların bazıları zorunluluk bazıları da tercih idi. Oyun kalitesini tartışabiliriz belki ama dünkü Pelkas-Mert-Ferdi’den oluşan forvet arkası 3’lüsü daha dinamik ve enerjik.

Özellikle ilk 30 dakika kararlı ve baskılı görünen sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu etkili ve hareketliydi. Genç oyuncu çok şık bir de asiste imza attı.

Devrenin son bölümünde Denizlispor, oyunun kontrolünü eline geçirmişken sarı lacivertliler klasik bir Gökhan Gönül öndirek golüyle farkı 2’ye çıkarttı.

56’ncı dakikada VAR ile gelen penaltıyı Murawski’nin kaçırması 10 kişi oynayan Fenerbahçe’nin direncini 2’ye katladı. Golü bulabilecek pozisyonları yakalayan ev sahibi, kalesinde devleşen Altay’ı geçemedi.

DENiZLi FIRSAT TEPTi

Son bölümde çok net fırsatları kaçıran Denizlispor geçen hafta Başakşehir karşısındaki geri dönüş hikayesini dün yakalama şansını tepti.

Fenerbahçe, dün Beşiktaş yenilgisinin ardından direnç ve mücadele gücüyle 10 kişi oynamasına rağmen önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Serdar Aziz, VAR’a pozisyonu izlemeye giden hakeme neden itiraz edip sarı kart görür anlamak mümkün değil. Artık günümüz futbolunda kurallar hakeme itiraza kesinlikle tolerans göstermiyor. Göstermemeli de.. Bir futbolcunun itirazdan basit sarı kart görmesi hem maçı hem de sezonu etkileyebiliyor.

Sarı lacivertli ekibin dünkü galibiyetinde başrol oyuncusu tartışmasız bir şekilde kaleci Altay idi. Genç kaleci başta penaltı olmak üzere inanılmaz kurtarışlarıyla 3 puanı getirdi. Ayrıca dün Altay dışında ilk yarı Ferdi; maçın tamamında da Caner ve Gökhan iyi futbol oynadılar.

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