Almanya gövde gösterisi yaptı

Almanya, Fransa karşısında yüksek tempolu bir futbol oynamış ancak gol yollarında santrforsuz sistemde sorun yaşamıştı. Dün Portekiz karşısında yüksek bir konsantrasyon ve kararlılık ile maça başlayan Almanya, merkezde İlkay ve Kroos; kanatlarda da Kimmich ve Gosens ile Portekiz’e karşı büyük üstünlük kurdu. Kontrataktan yediği gole rağmen yüksek tempo ve baskıyla adeta rakibini hapseden Almanya özellikle Gosens’in etkili oyunuyla benzer 4 gol atarak güçlü rakibini adeta paralize etti.

VİTES DÜŞÜRDÜLER

Topu hızlı dolaştıran ve etkili presiyle harika bir 60 dakika oynayan Löw’ün takımı skoru bulduktan sonra oyuncu değişiklikleriyle tempoyu düşürüp Macaristan maçını düşünmeye başladı. Dün Portekiz karşısında adeta gövde gösterisi yapan Almanya, bu turnuvanın favorilerinden biri

olduğunu adeta haykıran bir futbol sergiledi. Portekiz ise oturmuş ve güçlü kadrosuna rağmen tempo olarak Almanya’nın çok gerisinde kaldı. Özellikle Bruno Fernandes, hiç etkili olamadı.

FRANSA POZİSYON ÜRETEMİYOR

Grubun diğer maçında Macaristan, 65 bin taraftarının desteği ile epik bir mücadele ortaya koydu. Turnuvanın 1 numaralı favorisi Fransa karşısında 5’li savunmayla alanları çok iyi kapattılar. İtalyan teknik adam Rossi, fizik ve mücadele gücü yüksek birbirine benzer tipte oyunculardan oluşan bir takım kurmuş. Fenerbahçeli Szalai, golü atan Fiola ve Nagy insanüstü bir mücadele ortaya koydular. Fransa’nın kadrosu çok güçlü ancak gömülü ve kalabalık savunmalara karşı zorlanıyorlar. M’Bappe, Benzema ve Griezmann’dan oluşan forvet hattı daha fazla pozisyon üretmeli. Nitekim Fransa’nın attığı gol de bir duran top dönüşü kontrataktan geldi.

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