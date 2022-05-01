Alkışlar şampiyona

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İlk haftadan itibaren zirveye yerleşip en tepede ligi domine eden Trabzonspor. Bileği kolay kolay bükülmeyen, sahada ne yaptığını bilen ve hemen her maçta %100’ünü veren futbolcular. Uğurcan’ın’dan Cornelius’una, Siopis’ten Dorukhan’a, Marek Hamsik’ten, Visca’ya, Nwakaeme’den Abdülkadir’ine, Vitor Hugo’dan Denswil’ine, Bruno Peres’den Djanniny’sine herkesin katkı verdiği hak edilmiş bir şampiyonluk.

HER TÜRLÜ OLUMSUZLUĞA GÖĞÜS GERDİ

Gervinho, Edgar, Hamsik ve Vitor Hugo’nun uzun süreli sakatlıkları olmadı mı? Her türlü olumsuzluğa göğüs gerdi Abdullah Avcı. Şehri, taraftarı hep hedefe inandırdı. Kazanırken de, işler istediği gibi gitmediğinde de sakin ve sportmen tavrını korudu. Oyuncu grubunu çok iyi yönetti. Güçlü ve doğru oyunla, iyi takım savunmasıyla dengeyi hiç kaybetmedi. Sahanın dışına çıkmadı, işine baktı. Tarif edilebilir, saha içi organizasyonu yüksek bir takım inşaa etti. Tebrikler Abdullah Avcı ve ekibine...

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AĞAOĞLU, HARİKA BİR TAKIM KURDU

Bir alkış da başkan Ahmet Ağaoğlu’na... Borç içinde aldığı kulübün, mali disiplinini sağladı. Doğru kararlar ile, nokta transferlerle astronomik paralar harcamadan harika bir takım kurdu. Bu şampiyonlukta başkan Ağaoğlu’nu da emeklerinden dolayı kutluyorum. Türk futbolunun değeri, lokomotif kulüplerinden Trabzonspor’a bu şampiyonluk çok yakıştı. Alkışlar hak edilmiş şampiyonluk için.