Alkışlar İsmail Hoca'ya

Bu Fenerbahçe parlıyor. Milli maç arası öncesinde iyi bir ritm yakalayan sarı lacivertlilerin bu ivmeyi kaldığı yerden devam ettirip ettirmeyeceği soru işaretiydi. Top ayağında iken kendine güvenli ve hızlı oynayan sarı-lacivertliler; top rakipte iken de müthiş bir baskıyla yıldırıyor. İsmail Kartal yönetiminde son 7 maçta 19 puan toplayan ve tek beraberliğini 75 dakika 10 kişi oynadığı maçta lider Trabzon’dan alan F.Bahçe’de artık istikrarlı bir 11 var. Özellikle box-to-box’ı yüksek tempoyla oynayan, hem savunma aksiyonlarında başarılı, hem de ofansif alana çok iyi destek veren Zajc ve Crespo’nun bu oyunda etkisi tartışılmaz. Mert Hakan’ın da bu oyuna katılımına formda bir İrfan Can’ın varlığı da eklenince ortaya güçlü bir oyun çıkıyor.

ADI HOFFMAN YA DA LOPES OLSA

Disiplinli, dinamik ve enerjik F.Bahçe, taraftarına keyif verirken bu çıkışta İsmail Kartal’ın payı çok net ortada. Boş tribünlere oynayan, protesto edilen sahada yürüyen Fenerbahçe takımını hangi noktadan alıp bu seviyeye getirmesi takdiri hak ediyor. Bu büyük yükselişi kendi değerimiz İsmail Kartal değil de Dieter Hoffman adlı bir Alman veya Jorge Lopes diye bir Portekizli teknik adam gerçekleştirmiş olsa saatlerce yere göğe sığdırılmayacaktı. İsmail hocaya herkes gereken saygıyı göstermeli. Çünkü bunu fazlasıyla hak ediyor.

ARDA’YI İYİ KULLANIYOR

Ayrıca Kartal oyuncu değişiklikleriyle de vites yükseltme işini çok iyi kotarıyor. 17 yaşındaki Arda’yı optimum şekilde kullanıp üzerine yük bindirmeden performans alabiliyor. Dün Arda, akıl dolu harika bir gol attı. Patlayıcı kuvvetini mutlaka arttıracak, henüz sakalı bile çıkmamış bir çocuktan bahsediyoruz. Güçlendiği zaman dünya çapında bir yıldız olma potansiyeli var Arda’nın.

Bir dip not da hakem için: İyi futbol oynayınca, pozisyonlara girince sahada her şeyini verince ortada hakem falan hiç gözükmüyor. Keyif veren, oynarken keyif alan Fenerbahçe, dün de çıkışını sürdürdü ve derbi öncesi büyük moral yakaladı.