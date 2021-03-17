Alkışlar hem Beşiktaş’a hem de Başakşehir’e

Lig ve kupa maçlarının karakteristiği her zaman birbirinden farklıdır. Özellikle de dünkü gibi tek maçlı eliminasyona göre oynanan klasik kupa maçlarında. Tek bir 90 dakikada taktik ağırlıklı oyunlar ön plana çıkar. Dün akşam Beşiktaş ilk 25 dakika alan daraltan önde baskıyla başladı. Bu bölümde rakibini yarı alanından çıkartmayan Siyah beyazlı ekip henüz 21’inci dakikada 2-0’ı buldu. Hatta bu süre içinde bir de Welinton’un ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü de var. Özellikle Aboubakar’ın attığı goldeki bireysel beceri parmak ısırtacak kadar yüksekti. Gerçekten de Kamerunlu santrfor çok farklı seviyede.

BA VE ViSCA iLE ÇOK FARKLI

2-0 biten ilk yarının ardından tempoyu düşüren ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Beşiktaş karşısında Başakşehir, oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve kaybedecek bir şeyi olmadan iyi baskı yaparak etkili olmaya başladı. Özellikle Demba Ba ve Visca’nın varlığı Başakşehir takımının kalitesini net bir şekilde artırıyor.

Beşiktaş, son lig maçında Başakşehir yarı alanında kendi tarzında futbol oynadığı zaman 3 gol buldu. Ne zaman ki kendi yarı sahasında rakibini karşıladı kalesinde 2 gol gördü. Dün de yine aynı senaryoyu izledik. Beşiktaş, topu kalesinden uzak tutarak iyi savunma yapan bir takım. Derin savunmada kaldığı zaman sorun yaşıyor. Aboubakar’ın çıkması da Beşiktaş’ın oyununu olumsuz anlamda etkiledi. Larin top tutan ve taşıyan bir santrfor tiplemesi değil. Kanadalı golcü kaleye yakın ve yüzünü döndüğü zaman çok daha başarılı.

iKiSi DE FiNALi HAK ETTi

90 dakika sonunda iki farklı devre oynandı ve maçın hakkı beraberlikti. İki takım da gösterdikleri mücadele ve oynadıkları futbolla finali hak ettiler. Uzatmada hem zengin kadrosunun avantajıyla ve değişikliklerle güç kazanmış; hem de 2-0’dan geri gelmenin moraliyle Başakşehir bir adım önde görünüyordu. Ancak oyuna girdikten sonra Ljajic ile Başakşehir baskısını kıran Beşiktaş, topu yine kalesinden uzak tutmaya başladı. Sırp futbolcunun şık pası ve Larin’in klas golüyle de final biletini almayı başardı. Bu iki takımın bu sezon oynadığı 3 maçta 15 gol atıldı ve izleyenler futbola doydu. İkisine de tebrikler.

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