MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları GÜNTEKİN ONAY YazılarıAlkışlar hem Beşiktaş’a hem de Başakşehir’e
GeriGÜNTEKİN ONAY Alkışlar hem Beşiktaş’a hem de Başakşehir’e
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 17.03.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Alkışlar hem Beşiktaş’a hem de Başakşehir’e

GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
Alkışlar hem Beşiktaş’a hem de Başakşehir’e

İki takımın bu sezon oynadığı üç maçta izleyenler futbola doydu.

Lig ve kupa maçlarının karakteristiği her zaman birbirinden farklıdır. Özellikle de dünkü gibi tek maçlı eliminasyona göre oynanan klasik kupa maçlarında. Tek bir 90 dakikada taktik ağırlıklı oyunlar ön plana çıkar. Dün akşam Beşiktaş ilk 25 dakika alan daraltan önde baskıyla başladı. Bu bölümde rakibini yarı alanından çıkartmayan Siyah beyazlı ekip henüz 21’inci dakikada 2-0’ı buldu. Hatta bu süre içinde bir de Welinton’un ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golü de var. Özellikle Aboubakar’ın attığı goldeki bireysel beceri parmak ısırtacak kadar yüksekti. Gerçekten de Kamerunlu santrfor çok farklı seviyede.

BA VE ViSCA iLE ÇOK FARKLI

2-0 biten ilk yarının ardından tempoyu düşüren ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Beşiktaş karşısında Başakşehir, oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve kaybedecek bir şeyi olmadan iyi baskı yaparak etkili olmaya başladı. Özellikle Demba Ba ve Visca’nın varlığı Başakşehir takımının kalitesini net bir şekilde artırıyor.

Beşiktaş, son lig maçında Başakşehir yarı alanında kendi tarzında futbol oynadığı zaman 3 gol buldu. Ne zaman ki kendi yarı sahasında rakibini karşıladı kalesinde 2 gol gördü. Dün de yine aynı senaryoyu izledik. Beşiktaş, topu kalesinden uzak tutarak iyi savunma yapan bir takım. Derin savunmada kaldığı zaman sorun yaşıyor. Aboubakar’ın çıkması da Beşiktaş’ın oyununu olumsuz anlamda etkiledi. Larin top tutan ve taşıyan bir santrfor tiplemesi değil. Kanadalı golcü kaleye yakın ve yüzünü döndüğü zaman çok daha başarılı.

iKiSi DE FiNALi HAK ETTi

90 dakika sonunda iki farklı devre oynandı ve maçın hakkı beraberlikti. İki takım da gösterdikleri mücadele ve oynadıkları futbolla finali hak ettiler. Uzatmada hem zengin kadrosunun avantajıyla ve değişikliklerle güç kazanmış; hem de 2-0’dan geri gelmenin moraliyle Başakşehir bir adım önde görünüyordu. Ancak oyuna girdikten sonra Ljajic ile Başakşehir baskısını kıran Beşiktaş, topu yine kalesinden uzak tutmaya başladı. Sırp futbolcunun şık pası ve Larin’in klas golüyle de final biletini almayı başardı. Bu iki takımın bu sezon oynadığı 3 maçta 15 gol atıldı ve izleyenler futbola doydu. İkisine de tebrikler.

Alkışlar hem Beşiktaş’a hem de Başakşehir’e

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
GÜNTEKİN ONAY
GÜNTEKİN ONAY
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Manchester City 2-0 Mönchengladbach / Maçın özeti ve golleri
Real Madrid 3-1 Atalanta / Maçın özeti ve golleri
Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman 2021? Gözler Ziraat Türkiye Kupası final tarihinde!
Beşiktaş 3-2 Başakşehir (Maçın özeti ve goller)