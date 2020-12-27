Aboubakar ve Josef'siz sezonun en zor maçlarından biri

Beşiktaş’ta annesi vefat ettiği için ülkesine gidecek olan Vincent Aboubakar ile yapılan kontrollerin ardından sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza yarın sahada olamayacak. Üst üste 2 maçını kazanan siyah beyazlılar zirve yarışında kritik bir öneme sahip olan Sivasspor mücadelesinde takımın iki önemli figüründen yararlanmayacak. Orta sahadaki istikrarlı oyunu ile dikkat çeken Josef ile hakkındaki soru işaretlerini, giderek her geçen gün performansını yükselten ve attığı 8 golle ligde krallık yarışında zirvede bulunan Vincent Aboubakar’ın yokluğu mutlaka hissedilecektir.

İki ismin de kaliteleri tartışılmaz

Vincent Aboubakar ve Josef de Souza, Beşiktaş için kaliteleri tartışılmayacak son derece 2 önemli oyuncu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yarınki Sivasspor karşılaşmasında 4-1-4-1 formasyonunda Josef de Souza yerine Atiba Hutchinson’ı savunmanın önünde kullanıp sağ

iç pozisyonunda Dorukhan Toköz veya Oğuzhan Özyakup’u Bernard Mensah ile birlikte sahaya sürecektir. Santrfor pozisyonunda Cyle Larin; sol kanatta da Kevin N’Koudou görev yapacaktır. Bu eksiklerle Sivasspor maçı Beşiktaş için sezonun en zor maçlarından birisi olacak.

Sivasspor İstanbul’a iddialı geliyor

Sivas’ın Avrupa serüveni bittikten sonra sakatların iyileşmesi ve Covid-19 vakalarının da son bulmasıyla güçlü ve ideal kadrosunu buldu. Rıza Çalımbay’ın takımı son 2 maçını da kazandı ve İstanbul’a iddialı gelecek.

Ayrıca kırmızı beyazlıların Beşiktaş’a ters gelecek bir oyun yapısı var. Sergen Yalçın, Başakşehir ve Fenerbahçe’yi en zor koşullar

da eksik kadrolarla yenmeyi başardı. Ancak bu kez takımın en önemli figürlerinden Aboubakar olmayacak. İyi bir santrfor performansı bir futbol takımı için vazgeçilmezdir. Sivasspor maçında Larin’in en üst seviyede oynaması ve kendi seviyesinin üst limitlerine çıkması şart.

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