3 puanı Altay kazandırdı

Ligin geride kalan 4 haftası şunu gösterdi ki; Fenerbahçe’nin önceliği savunma güvenliği. Yeni kurulmuş bir takımın ilk haftalarda rakiplere bu kadar az pozisyon vermesi önemli. Dün de top Karagümrük’ün ayağına geçince takım halinde alan savunmasını iyi yapan disiplinli ve organize bir Fenerbahçe izledik. Ancak akan oyunda pozisyon üretmekteki sorunlar devam ediyor. Rakip savunma bloğu ile orta saha arasındaki bölgeye topla veya topsuz giren ve rakip savunmanın dengesini bozacak bir oyuncu profilinin olmaması bu durumun başlıca nedeni. Enner Valencia ve Thiam’ın etkisiz oyunları, Sosa’nın ofansif bölgeden uzak oynaması, Samatta’nın az topla buluşması gibi diğer olumsuzluklardı.

BULUT iYi DÜŞÜNMELi

İkinci yarıda Samatta’nın golüyle ‘maçı kazandım’ duygusuyla iyice tempoyu düşüren Fenerbahçe, oyunun merkezini de iyice geriye çekti. Erol Bulut’un Ozan Tufan-Mert Hakan ve Sosa- Tolga değişikliğikleri ile orta alanın kontrolü Karagümrük’e geçti. Maç 2-1’e geldikten sonra Karagümrük daha güvenli oynarken Fenerbahçe telaşlı bir oyunla topu hiç ilerde tutamadı. Altay, biri penaltı, yaptığı 2 kritik kurtarışla Fenerbahçe’ye maçı kazandıran isim oldu. Bu süreçte takımlar henüz oturmadan, kadrolarını oluşturmadan kötü oynayarak da kazanmak önemli. Ancak Erol Bulut bu maçta 3 puanı nasıl aldığını iyi irdelemeli. Daha güçlü bir oyuna ulaşmak için formüller üretmeli. Özellikle bu kadronun kapanan takımlara karşı duran toplar dışında daha etkili olması gerekiyor.

BiR YERDE SORUN VAR

Fenerbahçe’de 2 maçtır kaleci Altay maçın adamı oluyorsa bir yerlerde sorun var demektir. Samatta’nın az topla buluşmasına rağmen ilk maçında 2 gol atması sarı lacivertliler açısından sevindirici. Dün kaleci Altay’ın dışında maçın en iyilerinden biri de Luis Gustavo idi. Karagümrük ise özellikle oyuncu değişikliklerinin ardından son 30 dakika oynadığı futbolla izleyenlere keyif verdi.